Líbano declara 'persona non grata' al embajador de Irán y le ordena abandonar el país

Archivo - 20 June 2025, Lebanon, Beirut: Hezbollah supporters decorate a street with Iranian flags in a southern suburb of Beirut, where a rally was held to denounce the Israeli attack on Iran and threats to kill the Iranian leader. Photo: Marwan Naamani/ - Marwan Naamani/dpa - Archivo

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Líbano, Yusef Ragi, ha anunciado este martes que el país ha declarado 'persona non grata' al embajador de Irán, Mohamad Reza Shibani, que tendrá que abandonar el país no más tarde del domingo.

"He dado instrucciones al secretario general del Ministerio de Asuntos Exteriores y Emigrantes para que convoque al encargado de negocios iraní en el Líbano con el fin de informarle de la decisión de retirar el plácet al embajador designado de Irán, Mohamad Reza Shibani", ha indicado en un mensaje en redes sociales.

Ragi recalca que Líbano declara 'persona non grata' al embajador iraní, por lo que le solicita "que abandone el territorio libanés a más tardar el 29 de marzo de 2026".

Este paso escala las tensiones entre Beirut y Teherán. El encargado de negocios de Irán ya fue convocado hace dos semanas tras la campaña de ataques del partido-milicia chií Hezbolá y la Guardia Revolucionaria iraní contra Israel, que fue condenada como una "injerencia en los asuntos internos de Líbano".

El ministro libanés ha criticado en numerosas ocasiones a Hezbolá y acusado a Teherán de "intervenir" en los asuntos libaneses al apoyar a la milicia chií.

De lado de Israel no se ha hecho esperar la reacción y el ministro de Exteriores, Gideon Saar, ha aplaudido el paso dado por Beirut. "Se trata de una medida justificada y necesaria contra el Estado responsable de violar la soberanía de Líbano, de su ocupación indirecta a través de Hezbolá y de arrastrarlo a la guerra", ha denunciado el ministro israelí, país que actualmente mantiene una ofensiva contra Líbano.

Saar reclama así al Ejecutivo libanés "medidas prácticas y significativas" contra el partido milicia chií, insistiendo en que sus representantes "siguen ocupando cargos ministeriales".

Por su parte, Hezbolá ha condenado la decisión de las autoridades libanesas, al considerarla "carente de fundamento jurídico" y una "medida temeraria y reprobable (que) no beneficia ni a los intereses nacionales supremos de Líbano, ni a su soberanía ni a su unidad nacional".

"Por el contrario, constituye un golpe de Estado contra ellos, una clara capitulación ante presiones y dictados externos, y una flagrante violación de las prerrogativas del presidente de la República (Joseph Aoun)", ha agregado en un comunicado publicado en la cadena Al Manar, afín al grupo, que ha considerado que las acusaciones de injerencia en asuntos internos del país "no hacen sino confirmar que se trata de una decisión puramente política y malintencionada, carente incluso de la más mínima sensatez y responsabilidad nacional".

Hezbolá ha hecho un llamamiento a la unidad de los libaneses "independientemente de sus diversas afiliaciones políticas" contra una decisión que, advierte, "abre las puertas a la división interna, profundiza la fractura nacional y sume al país en un peligroso camino de dependencia, debilidad y vulnerabilidad". En esta línea, ha acusado además al Gobierno libanés de estar "allanando el camino para que Líbano quede completamente bajo la tutela estadounidense-israelí".

Además, ha aprovechado para defender a Irán, que ha descrito como una "nación amiga que no ha dudado en apoyar a Líbano (y) que ha estado al lado de su pueblo en sus momentos más difíciles (...) sin interferir jamás en sus asuntos internos ni vulnerar su soberanía", por lo que ha instado al presidente Aoun y al primer ministro libanés, Nawaf Salam, que exijan al ministro de Exteriores la revocación "inmediata" de la expulsión del embajador iraní en el país.