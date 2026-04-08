Más de 250 muertos y 1.100 heridos por la ola de ataques de Israel en Líbano tras el anuncio de tregua

April 8, 2026, Beirut, Beirut ; Beirut, Lebanon: Ahead of what is expected to be a ceasefire in the war that began on 2 March, Israel has carried out its most intense wave of strikes yet on the city of Beirut and across the country. Here, a high-rise buil - Europa Press/Contacto/Nicolas Cleuet

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de 250 personas han muerto y más de 1.100 han resultado heridas este miércoles en Líbano a causa de la última oleada de bombardeos de Israel, han indicado las autoridades libanesas, después que el Ejército israelí asegurara haber lanzado su "mayor ataque" contra supuestos objetivos del partido-milicia chií Hezbolá desde el inicio de la ofensiva contra el país.

La Defensa Civil libanesa ha confirmado que el número total de muertos asciende a 254, mientras que otras 1.165 personas han resultado heridas. Por regiones, Beirut acumula la mayor cantidad de muertes, un total de 92 y otros 742 heridos, mientras que en los suburbios de la capital se han registrado 61 muertes y 200 heridos.

En otras regiones como en Balbeek o Nabatiye han muerto 18 y 28 personas, respectivamente. Asismismo, en Sidón han sido 12 los ciudadanos muertos y otros 56 los heridos por los ataques israelíes, según un comunicado difundido en redes sociales.

El Ministerio de Sanidad libanés había indicado anteriormente que el balance de víctimas se situaba en 112 muertos y 837 heridos, si bien precisó que se trataban de cifras preliminares mientras los servicios de emergencias siguen llevando a cabo tareas de rescate.

El número de fallecidos hasta el momento incluye 12 profesionales sanitarios, ha indicado el titular de la cartera, Rakan Nasereldín, en declaraciones a la cadena LBCI News, que ha advertido de que el sistema de salud del país se enfrenta a "un grave desbordamiento" ante el continuo aumento de víctimas.

"Estamos coordinando y colaborando con los servicios de emergencia, junto al pueblo libanés, y nuestros hospitales han respondido en gran medida a pesar de la dificultad de la situación, sin problemas significativos", ha asegurado Nasereldín.

Este mismo martes, la emisora Saut al Fará ha denunciado la muerte de una de sus periodistas, Ghada Daij, de 37 años, a causa de uno de los ataques de Israel contra la localidad de Tiro, en el sur de Líbano. De acuerdo al diario libanés 'L'Orient-Le Jour', más de diez periodistas y profesionales de los medios han muerto en este país a manos del Ejército israelí desde octubre de 2023.

Entre los muertos está asimismo el jeque Sadeq Nabulsi, profesor de Ciencias Políticas y una figura cercana al partido-milicia chií Hezbolá, según las informaciones de este mismo medio. Nalbusi era hermano del antiguo jefe de prensa del grupo, Mohamad Afif Nabulsi, muerto en un ataque israelí en 2024.

El Ejército de Israel ha anunciado horas antes "un ataque amplio contra sedes militares e infraestructura de Hezbolá en Beirut, el valle de la Becá y el sur de Líbano", después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, asegurara que el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán no incluye a Líbano, a pesar de que Pakistán, mediador del acuerdo, afirmara que sí.

Las autoridades libanesas han elevado en su último balance, publicado el martes, a más de 1.500 los muertos y 4.600 los heridos por los ataques de Israel, que dejan además más de un millón de desplazados, mientras que al menos otras 200.000 han cruzado a la vecina Siria desde el 2 de marzo, de acuerdo a los datos del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR).