Líbano.- AMP2.- Al menos tres 'cascos azules' heridos tras dos ataques con misiles en una base en el suroeste de Líbano

La Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) ha denunciado este viernes que tres 'cascos azules' han resultado heridos en Al Qawzá, en el suroeste de Líbano, después de que dos misiles alcanzaran la base del batallón de Ghana durante un intercambio de disparos entre el Ejército israelí y el partido-milicia chií Hezbolá.

"El herido más grave ha sido trasladado a un hospital de Beirut para recibir tratamiento. Los otros dos reciben atención médica en un centro médico de la FINUL. Se ha extingido un incendio en la base. La FINUL investigará las circunstancias de este terrible acontecimiento", ha indicado en un comunicado difundido en redes sociales.

En este sentido, ha catalogado de "inaceptable que las fuerzas de paz que cumplen tareas encomendadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sean objeto de ataques". "Recordamos encarecidamente a todos los actores sus obligaciones, en virtud del Derecho Internacional, de garantizar la seguridad del personal y los bienes de la ONU en todo momento", ha precisado.

La FINUL ha reiterado así que "cualquier ataque contra las fuerzas de paz" constituye una "grave violación del Derecho Humanitario y de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU y puede constituir un crimen de guerra".

Previamente, las Fuerzas Armadas de Ghana habían informado de que dos militares ghaneses habían resultado gravemente heridos tras registrarse dos ataques con misiles que han provocado daños materiales en el cuartel general del batallón del país en territorio libanés.

"Como consecuencia de los actuales intercambios entre las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y Hezbolá en el sur de Líbano, el cuartel general del batallón de Ghana en la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) fue objeto de dos ataques con misiles entre las 17.45 y las 17.52, hora local", ha indicado en un comunicado.

El Ejército ha detallado que el comedor del batallón también fue alcanzado y quedó completamente arrasado", ha dicho, agregando que 'dos cascos azules' reciben ya tratamiento en un búnker médico y permanecen "estables mientras se realizan los preparativos para su evacuación al Hospital de referencia de la sede de la FINUL".

"Las Fuerzas Armadas de Ghana garantizan a la población la calma en medio de la delicada situación, ya que las tropas se encuentran a salvo en búnkeres subterráneos", ha argüido.

La coordinadora especial de Naciones Unidas para Líbano, Jeanine Hennis-Plasschaert, ha indicado en un breve mensaje publicado en redes sociales que "las fuerzas de la paz de la FINUL que cumplen con sus funciones deben recibir protección". "Consternados por las lesiones sufridas por nuestros colegas, les deseamos una pronta recuperación, ha dicho.

Las autoridades de Líbano han elevado este viernes a más de 200 los muertos a causa de la oleada de bombardeos lanzada por Israel en respuesta al disparo de proyectiles por parte del partido-milicia chií Hezbolá en venganza por el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

El Ejército israelí inició bombardeos contra lo que describe como objetivos vinculados a Hezbolá en respuesta a los citados lanzamientos, a los que el grupo ha sumado nuevos disparos de proyectiles y drones desde entonces. Además, ha desplegado militares en el sur, en una nueva incursión terrestre en el país vecino.

Israel ya había lanzado durante los últimos meses decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024, argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegurando que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto las autoridades libanesas como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por Beirut y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.