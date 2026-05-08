May 7, 2026, Beirut, Lebanon: Israeli warplanes struck a residential building in Haret Hreik, in Beirut's southern suburb, marking the first such attack since a temporary ceasefire was announced in mid-April. Rescue and emergency teams continued searching - Europa Press/Contacto/Abdul Kader Al Bay

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

Al menos 18 personas, entre ellas un trabajador de Protección Civil, han muerto este viernes a causa de una nueva oleada de bombardeos ejecutados por el Ejército de Israel contra el sur de Líbano, a pesar del alto el fuego en vigor desde mediados de abril, marcado por los continuados ataques israelíes y el lanzamiento de drones por parte del partido-milicia chií Hezbolá.

La Protección Civil ha indicado en un comunicado en redes sociales que el hombre, identificado como Hafez Alí Yahya, ha muerto en un ataque en la carretera que conecta Rashaya y Kafarchuba.

Asimismo, el Ministerio de Sanidad libanés ha confirmado la muerte de cuatro personas, entre ellas dos mujeres, en un bombardeo contra Tura, así como otras cuatro en Deir Antar, incluido un trabajador del servicio de ambulancias de Al Risala, vinculada al partido chií AMAL.

Según las informaciones recogidas por el diario libanés 'L'Orient-Le Jour', otras tres personas han muerto en otro ataque contra Zrariyé, mientras que otras dos personas han muerto en otro bombardeo contra Humine el Tahya.

Por su parte, la agencia de noticias libanesa NNA ha anunciado poco más tarde la muerte de una persona en un bombardeo en Jebchit y otras cuatro, incluido un menor de edad, en otro ataque sobre Dueir, sin que el Ejército israelí se haya pronunciado por ahora sobre estos ataques.

El Ejército de Israel ha confirmado tres soldados heridos, entre ellos uno en estado grave, en sendos ataques con drones por parte de Hezbolá contra sus fuerzas en el sur de Líbano y en el norte de Israel, sin más detalles al respecto.

Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático. Las fuerzas israelíes desataron una nueva ofensiva a gran escala e invasión terrestre de Líbano, con 2.759 muertos y 8.512 heridos desde entonces, según el último balance de las autoridades difundido este mismo jueves.

Previamente, las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país y mantuvo la presencia de militares en varios puntos argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.