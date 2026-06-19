June 18, 2026, Nabatieh District, South Lebanon, lebanon: Israeli artillery shelling has continued for the fourth consecutive day targeting the outskirts of Kfartebnit and the Ali al-Taher area in southern Lebanon, amid escalating tensions along the borde - Europa Press/Contacto/Abdul Kader Al Bay

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos 47 personas han muerto y 97 han resultado heridas a causa de una nueva oleada de bombardeos ejecutada por el Ejército de Israel contra varios puntos del sur de Líbano, a pesar del memorando de entendimiento firmado por Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Oriente Próximo.

El Ministerio de Sanidad libanés ha indicado que desde esta pasada medianoche hasta esta tarde, hay constancia de 47 muertos y 97 heridos, incluidos nueve muertos y 14 heridos en un bombardeo ejecutado contra la localidad de Haruf.

Asimismo, ha agregado que se han notificado siete muertos en Habush, seis muertos en Sharquié, así como dos en Qatrani y Jebchit, a lo que se suma otro fallecido en Abasiyé, si bien ha manifestado que se un balance provisional, según ha recogido la agencia estatal libanesa de noticias, NNA. Además hay cuatro muertos en Deir al Zahrani y tres más en Arab Salim, entre otras localidades recogidas por el balance actualizado.

El Ministerio de Salud libanés ha publicado después las cifras totales de víctimas por ataques israelíes en el marco de la guerra de Irán: 3.980 muertos y 12.001 heridos.

Por su parte, el Ejército israelí ha confirmado ataques contra "terroristas e infraestructura terrorista de Hezbolá en múltiples zonas del sur de Líbano" y ha manifestado que los bombardeos "fueron lanzados tras repetidas violaciones del alto el fuego por parte de Hezbolá".

Además, al menos cuatro militares de Israel, entre ellos un comandante de un batallón de carros de combate, han muerto en un ataque ejecutado por el partido-milicia chií en el sur del país. El Ejército israelí ha indicado que el oficial muerto es Dor Gedalia Ben Simhon, antes de resaltar que "otros tres soldados cayeron en combate" en el mismo incidente, si bien por ahora no ha facilitado sus identidades.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ya dijo el jueves que las tropas israelíes se mantendrán en zonas del sur de Líbano durante el tiempo "que sea necesario", después de que el Ejército israelí publicara un nuevo mapa sobre el despliegue de sus militares y rechazara un repliegue.

Los gobiernos de Israel y Líbano están negociando un posible acuerdo que contemplaría la retirada de estas tropas. Ambas partes han reclamado el desarme de Hezbolá, que se niega a dar el paso mientras continúe la invasión del país, mientras Irán exige el repliegue de Israel y el fin de sus ataques en el marco del memorando de entendimiento alcanzado con Estados Unidos.

De hecho, el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su apoyo a un "alto el fuego total" en "todos los frentes, incluyendo en Líbano", después de que el Ejecutivo israelí se haya distanciado del acuerdo y haya manifestado en repetidas ocasiones que no les involucra.

También durante la jornada del jueves, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, sostuvo que Israel no puede resolver sus problemas de seguridad "a base de violencia" tras considerar que ciertos sectores del país críticos con el acuerdo preliminar alcanzado con Irán han "entrado en pánico".

"Mi mensaje para ellos sería doble. El primero, es que Donald Trump es el único jefe de Estado del mundo que mantiene simpatías por la nación de Israel en estos momentos", apuntó. "Si yo estuviera en el gabinete del Gobierno israelí, no atacaría al único aliado poderoso que me queda en todo el mundo", zanjó.

Sin embargo, las tensiones en torno a las acciones de Israel en Líbano, acompañadas de advertencias desde Teherán sobre que estos hechos suponen violaciones del preacuerdo con Washington y podrían dar al traste con el proceso de paz, han tenido este viernes un nuevo capítulo con la cancelación del encuentro previsto en Suiza entre ambas partes.