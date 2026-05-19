Líbano.- AMP2- Mueren doce personas en nuevos bombardeos de Israel contra Líbano a pesar del alto el fuego

BNAAFOUL, May 18, 2026 -- This photo taken on May 17, 2026 shows smoke rising after an Israeli airstrike targeted a house in Bnaafoul, southern Lebanon. At least five people, including two children, were killed and 15 others wounded on Sunday as Israeli - Europa Press/Contacto/Ali Hashisho

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

Al menos doce personas han muerto este martes a causa de nuevos bombardeos ejecutados por el Ejército de Israel contra el sur de Líbano a pesar del alto el fuego en vigor desde mediados de abril, recientemente prorrogado tras unas conversaciones mediadas por Estados Unidos entre Israel y Líbano.

Según las informaciones recogidas por la agencia estatal libanesa de noticias, NNA, al menos seis personas, entre ellas varios menores de edad, han muerto en un ataque contra una vivienda en Deir Qanun al Nahr, en el distrito de Tiro, si bien este balance podría aumentar puesto que los equipos de rescate continúan retirando escombros y buscando desaparecidos.

Además, un bombardeo contra una vivienda en Nabatiyé, también en el sur de Líbano, ha dejado al menos cuatro víctimas mortales y otras dos en sendos ataques contra Frun y Haruf, respectivamente, sin que el Ejército israelí se haya pronunciado al respecto.

Asimismo, el Ejército de Israel ha emitido nuevas órdenes de evacuación para una docena de localidades situadas en el sur de Líbano de cara a nuevos bombardeos, unas medidas que afectan a Tura, Nabatiye al Tahta, Habush, Al Bazuriyé, Tair Deba, Kafr Huna, Ain Qana, Lubaya, Jibshit, Al Shihabiyé, Burj al Shamali y Humin al Fauqa.

"La violación del acuerdo de alto el fuego por parte del grupo terrorista Hezbolá obliga al Ejército a actuar con fuerza contra él", ha manifestado el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Adrai, antes de reclamar a los residentes que se alejen "inmediatamente" de estas localidades a una distancia "no menor a mil metros".

"Todo aquel que se encuentre cerca de elementos de Hezbolá, sus instalaciones y sus medios de combate pone su vida en peligro", ha zanjado Adrai en un mensaje en redes sociales, en línea con las decenas de advertencias similares emitidas durante los últimos meses de cara a ataques aéreos contra los puntos señalados en las órdenes de evacuación.

Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático. Las fuerzas israelíes desataron una nueva ofensiva a gran escala e invasión terrestre de Líbano, con alrededor de 3.000 muertos desde entonces.

Previamente, las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país y mantuvo la presencia de militares en varios puntos argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.