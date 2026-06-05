Mueren once personas, incluido un paramédico, en ataques del Ejército de Israel contra el sur del Líbano

Archivo - 26 April 2026, Lebanon, Zawatar: Smoke of an Israeli air strike billows from the southern Lebanese village of Zawatar targeting alleged Hezbollah positions. Israel conducted fresh air strikes in southern Lebanon despite a recently extended cease - Stringer/dpa - Archivo

Israel emite órdenes de evacuación para otras seis localidades libanesas de cara a nuevos bombardeos

Líbano eleva a casi 3.560 los muertos y más de 10.800 los heridos a manos de las tropas israelíes desde marzo

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos once personas han muerto en nuevos ataques perpetrados este viernes por el Ejército de Israel contra varios puntos del sur de Líbano, ante la falta de materialización del acuerdo alcanzado en la víspera por las autoridades israelíes y libanesas para aplicar un alto el fuego, pactado rechazado por el partido-milicia chií Hezbolá, que no participó en las conversaciones y al que se exige que sea el primero en cesar los disparos.

El Ministerio de Sanidad libanés ha confirmado la muerte de cinco personas, incluido un profesional sanitario de la organización Al Risala, a causa de un bombardeo del Ejército israelí contra la localidad de Zibdín, en el distrito de Nabatiyé, que ha dejado además dos personas heridas, siendo una de ellas un paramédico.

Además, según las informaciones recogidas por la agencia estatal libanesa de noticias, NNA, una persona ha muerto y otra ha resultado herida en un ataque contra Qalauiya, mientras que otras dos personas han muerto en bombardeos contra Dueir.

Asimismo, dos personas han muerto en sendos ataques contra Habush, tras lo que otra ha fallecido en un ataque de un dron contra su vehículo en Kfar Reman, sin que el Ejército de Israel se haya pronunciado por ahora sobre estos ataques.

El Ejército israelí sí ha anunciado la muerte de un supuesto comandante del partido-milicia chií Hezbolá en un bombardeo perpetrado la semana pasada, al tiempo que ha emitido nuevas órdenes de evacuación para otras seis localidades situadas en el sur de Líbano.

El portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Adrai, ha especificado que estas órdenes afectan a Sarafand, Tafeta, Al Babiliya, Qaaiyat al Sanaubar, Al Maruaniya y Al Saksakiya, algo que achaca a "las violaciones del acuerdo de alto el fuego por parte de Hezbolá".

"Por su seguridad, debe evacuar sus hogares inmediatamente y trasladarse al norte del río Zahrani. Todo aquel que se encuentre cerca de elementos de Hezbolá, sus instalaciones o sus medios de combate pone su vida en peligro", ha advertido Adrai, en línea con decenas de órdenes de evacuación similares emitidas durante los últimos meses.

Tras el anuncio del acuerdo entre Israel y Líbano, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, destacó que el mismo reconoce "la realidad creada hasta ahora" por parte del Ejército israelí y recalcó que las tropas seguirán con su presencia y sus operaciones en Líbano, sin retirarse de las zonas que ocupan y sin permitir el regreso a los hogares a los libaneses desplazados.

Por su parte, el secretario general de Hezbolá, Naim Qasem, tildó el acuerdo de "capitulación" e instó al "cese total" de las hostilidades, así como a la retirada de las tropas israelíes del territorio libanés. "La declaración de Washington es una 'hoja de ruta' para la aniquilación de parte del pueblo libanés y la subyugación del resto", zanjó.

Este mismo viernes, las autoridades libanesas han elevado a 3.558 los muertos y 10.870 los heridos en su territorio a causa de ataques perpetrados por las fuerzas israelíes desde el pasado 2 de marzo, cuando retomaron los enfrentamientos con Hezbolá, días después de la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán.