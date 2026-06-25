June 23, 2026, Mayfadoun, Mayfadoun, Lebanon: A motorist drives between rubble of buildings that were demolished by Israeli air strikes in the southern Lebanese village of Mayfadoun. Scores of Lebanese who fled their villages started to return to face a d - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani

Portavoz de las FDI:

Tras ser identificados en la zona de seguridad, las FDI neutralizaron a terroristas de Hezbolá que representaban una amenaza para nuestras fuerzas desplegadas en la zona de defensa avanzada.

Hoy (jueves), efectivos de la Brigada de Combate Golani, perteneciente al Comando de la 36.ª División y operando en Zutar al-Sharqiya, identificaron a cinco terroristas de la organización terrorista Hezbolá que representaban una amenaza para nuestras fuerzas desplegadas en la zona de seguridad.

En otro incidente, efectivos de la Brigada de Combate Comando, operando en la Cresta Ali Taher, identificaron a un terrorista armado de la organización terrorista Hezbolá que representaba una amenaza para nuestras fuerzas desplegadas en la zona de seguridad.

Inmediatamente después de la identificación, la Fuerza Aérea atacó y las fuerzas terrestres abrieron fuego contra los terroristas, neutralizándolos y eliminando la amenaza.

Las fuerzas de las FDI operan en la zona de la Cresta Ali Taher y están impidiendo que los terroristas de la organización salgan de la infraestructura subterránea o se desplacen por la zona.

Las Fuerzas de Defensa de Israel no permitirán que la organización terrorista Hezbolá perjudique a los ciudadanos del Estado de Israel ni a sus fuerzas armadas, y seguirán actuando para eliminar las amenazas inmediatas.

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

Al menos tres personas han muerto este jueves en un nuevo bombardeo ejecutado por el Ejército de Israel contra el sur de Líbano a pesar del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán para un alto el fuego en la región de Oriente Próximo, del que las autoridades israelíes se han distanciado.

El Ministerio de Sanidad libanés ha confirmado en un comunicado difundido por la agencia estatal libanesa de noticias, NNA, el número de víctimas mortales, además de una persona que ha resultado herida después de que el vehículo en el que se desplazaban haya sido alcanzado por un dron en la carretera que une las localidades de Zautar y Maifadún.

La cartera ministerial ha divulgado asimismo su balance global de víctimas por ataques de Israel contra Líbano desde el 2 de marzo, que asciende a 4.230 muertos, incluidos 135 profesionales sanitarios, y 12.179 heridos.

Un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ha informado este jueves de dos "incidentes", uno en Zautar, donde sus fuerzas "identificaron a cinco terroristas de la organización terrorista Hezbolá que representaban una amenaza" para ellas.

El otro, habría tenido lugar en las colinas de Ali al Taher, también en el distrito de Nabatiyé, donde el Ejército israelí "identificó a "un terrorista armado" del grupo chií. "Inmediatamente después de la identificación, la Fuerza Aérea atacó y las fuerzas terrestres abrieron fuego contra los terroristas, neutralizándolos y eliminando la amenaza", ha agregado el cuerpo militar en un comunicado difundido en sus redes sociales.

Las tensiones en torno a las acciones de Israel en Líbano, acompañadas de advertencias desde Teherán sobre que estos hechos suponen violaciones del preacuerdo firmado con Washington y podrían dar al traste con el proceso de paz en Oriente Próximo, han sido uno de los puntos de fricción de los recientes contactos y ha llevado incluso a diversos encontronazos públicos entre Israel y Estados Unidos.