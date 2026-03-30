March 30, 2026, Beirut, Beirut, Lebanon: Smoke billows from Beirut southern suburb after an Israeli strike targeted an alleged pro-Iranian Hezbollah site. The UN peacekeeping mission in Lebanon (UNIFIL) said a peacekeeper was killed when a projectile expl - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Once personas han muerto en ataques israelíes en el sur de Líbano en el marco de la ofensiva militar israelí para alcanzar el río Litani, frontera natural que separa el sur de Líbano del resto del país.

Cuatro personas han muerto en un ataque aéreo israelí sobre el mercado de Bint Yebeil, según recoge el diario libanés 'L'Orient-Le Jour', que informa también ataques anteriores contra la aldea de Hanuiyé, en Tiro, que dejaron otros tres muertos.

Otras cuatro personas han fallecido en Chehabiyé, en el distrito de Tiro, en un ataque israelí contra un edificio de esta localidad.

Israel ha atacado también el barrio de Marej al Safa de Shukin, en Nabatiye y ha habido ataques de aviones israelíes también en Hanin y Yater (Bint Yebeil), así como en Yater y Kafra en ese mismo distrito.

Asimismo se ha informado de ataques de aviones israelíes en Kafur, en Nabatiye, y de una explosión en una vivienda de Naqura, en Tiro. También han sido bomardeadas por la aviación israelí Sauané y Majdel Selm (Marjayún).

Por otra parte, la artillería israelí ha bombardeado Hanín, Jiam y Tulín, en el distrito de Marjayún, así como Esrifa, en el distrito de Tiro. También se ha constatado el lanzamiento de cohetes desde territorio libanés hacia Israel.

Israel también ha bombardeado con fuego de artillería el triángulo Jiam-Marjayún-Ebel Saqi y Debín (Marjayún) y Baraachit (Bint Yebeil) y ha provocado un apagón en las regiones de Hasbaya, Arqub y Chebaa.

Por último, también se ha dado cuenta del impacto de proyectiles de fósforo y de una cortina de humo en Bayada y Wadi Hamul tras una explosión ocurrida en una zona en la que hay desplegadas fuerzas israelíes.

BOMBARDEOS EN BEIRUT Y EVACUACIONES EN LA BECÁ

Las Fuerzas Armadas israelíes han informado mientras que han destruido ya "más de un centenar de torres" en la región de Beirut que eran "utilizadas por Hezbolá".

"Estas torres terroristas eran utilizadas por Hezbolá para mando, control y resguardo de complots terroristas contra ciudadanos del Estado de Israel y las fuerzas de las FDI", las Fuerzas de Defensa de Israel, ha destacado el comunicado militar.

En estos ataques sobre Beirut habrían muerto tres comandantes de Hezbolá en las últimas horas, incluido Hamza Ibrahim Rakin, considerado el 'número dos' de la Unidad 1800, según Israel. También ha muerto un oficial de operaciones de esta unidad y a otro miembro de la misma. Esta Unidad 1800 es "responsable de la coordinación entre Hezbolá y las organizaciones palestinas en Líbano, Gaza, Siria y Cisjordania".

Además, el Ejército israelí ha ordenado la evacuación de seis localidades del valle de la Becá en un "aviso urgente": Zalaya, Labaya, Yohmar (Becá occidental), Sohmar (Becá occidental), Qalaya y Delafi.

El portavoz militar israelí en árabe, Avichai Adrai, ha argumentando que "las actividades terroristas de Hezbolá están obligando a las FDI a actuar con contundencia en esas zonas". "No tenemos intención de hacerles daño", ha subrayado antes de emplazar a la población a desplazarse "inmediatamente" al norte de la ciudad de Karaún porque "cualquier movimiento hacia el sur podría poner en peligro su vida".

El Ministerio de Sanidad libanés ha informado este lunes de que desde el 3 de marzo, cuando comenzó la ofensiva israelí sobre Líbano, han muerto 1.247 personas y 3.680 han resultado heridas.