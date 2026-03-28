Tres periodistas muertos en un bombardeo israelí en el sur de Líbano

Archivo - October 19, 2024, Birmingham, UK: Protesters hold up up signs showing press vests with the names of Palestinians journalists who have lost their life during the last year of war during the demonstration. Protesters gather to march against the BB - Europa Press/Contacto/Martin Pope - Archivo

Israel sostiene que uno de los periodistas era miembro de las fuerzas especiales de Hezbolá

Autoridades libanesas condenan el "crimen flagrante" contra los periodistas

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Tres periodistas han fallecido en un bombardeo perpetrado este sábado por las Fuerzas Armadas israelíes sobre un vehículo en el sur de Líbano, objetivo de una ofensiva militar israelí que tiene como objetivo alcanzar el río Litani, que separa el sur de Líbano del resto del país.

El ataque se produjo en el distrito de Yezínen el centro de Líbano, al norte del río Litani. Los fallecidos serían el periodista del canal de televisión Al Manar Alí Shaib, Fátima Fatuni, periodista de la cadena de televisión libanesa Al Mayadín, y su hermano, quien trabajaba como cámara, Mohamed Fatuni, además de un familiar de Alí Shaib.

El canal Al Mayadín ha confirmado ya la muerte de Fatima Fatuni y Al Manar ha informado también del fallecimiento de Alí Shaib. Además han emitido las primeras imágenes del suceso, en las que se puede ver una carretera en una zona boscosa y escarpada y una columna de humo saliendo de un vehículo.

Israel ha confirmado el ataque contra Alí Shaib, a quien acusa de formar parte de la unidad de inteligencia de la Fuerza Raduán, las fuerzas especiales de la milicia de Hezbolá, "un terrorista que se disfrazaba de periodista".

"El chaleco de 'prensa' era solo una cobertura para el terrorismo (...). Informó de posiciones de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) en el sur de Líbano y mantenía contacto directo con miembros de Hezbolá", ha subrayado el Ejército israelí en un comunicado militar.

"El terrorista incitaba contra las fuerzas de las FDI y contra ciudadanos del Estado de Israel y era intermediario para la distribución de propagada", ha añadido Israel, que subraya que "continuó con sus actividades incluso durante la operación Rugido del León", en referencia al inicio de los ataques israelíes y estadounidenses contra Irán, el 28 de febrero.

CONDENA DE POLÍTICOS LIBANESES

Más tarde, el presidente libanés, Joseph Aoun, ha condenado este "crimen flagrante". "Una vez más, la agresión israelí viola las normas más básicas del derecho internacional, el derecho internacional humanitario y las leyes de la guerra al atacar a corresponsales de prensa que en última instancia son civiles que cumplen con su deber profesional", ha publicado Aoun en redes sociales.

"Se trata de un crimen flagrante que viola todas las normas y convenciones en virtud de las cuales los periodistas tienen derecho a la protección internacional en tiempos de guerra", ha recordado. Así, insta a "todos los organismos internacionales" a "que actúen y pongan fin a lo que está ocurriendo en nuestro territorio".

También el primer ministro libanés, Nawaf Salam, ha condenado este ataque y ha destacado que "Líbano concede gran importancia a la libertad de prensa y a su papel, reafirma su compromiso con la protección de los periodistas y exige el respeto de las normas del derecho internacional, la preservación de la vida de los civiles y el cese de los ataques israelíes contra ellos".

Después ha sido el ministro de Información libanés, Paul Morcos, quien ha intervenido para anunciar que Líbano presentará una denuncia ante el Consejo de Seguridad de la ONU por este "crimen de guerra deliberado y flagrante contra los medios de comunicación", que se suma a "una creciente serie de ataques contra periodistas".

Hezbolá también ha condenado este "crimen cobarde y premeditado" cuando las víctimas "cumplían con su deber periodístico y nacional, y con su noble misión de transmitir la verdad". El ataque pretende "silenciar a los periodistas que dan testimonio de la brutalidad, la barbarie y los crímenes israelíes".

El Sindicato de la Prensa libanés ha convocado una concentración este mismo sábado en la plaza de los Mártires del centro de Beirut.

Entre octubre de 2023 y octubre de 2025 un total de trece periodistas o trabajadores de medios de comunicación han muerto en Líbano en ataques israelíes.