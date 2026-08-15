Los ataques israelíes más letales en dos meses dejan al menos 11 muertos y 19 heridos en el sur de Líbano

HOULA, Aug. 12, 2026 -- This photo taken on Aug. 11, 2026 from the village of Chaqra shows destruction caused by Israeli attacks in the border village of Houla in Lebanon. - Europa Press/Contacto/Ali Hashisho

MADRID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos once personas han muerto y 19 han resultado heridas desde el viernes por la noche en el sur de Líbano como consecuencia de una serie de ataques aéreos del Ejército israelíes contra dos localidades de la gobernación de Nabatiye, los más letales desde mediados de junio.

Los bombardeos han ocurrido sobre las localidades de Ansar, donde han muerto siete personas y dos han resultado heridas, y Deir el Zahrani, donde han fallecido otras cuatro y otras 17 han sufrido heridas de consideración, según el último balance del Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública, recogido por la agencia oficial de noticias libanesa NNA.

Asimismo, aviones israelíes han llevado a cabo ataques aéreos sobre la estratégica colina de Ali al Taher, descrita por el Ejército de Israel como un importante "bastión" del partido-milicia chií Hezbolá, a las afueras de Nabatiye al Fauqa.

El Ayuntamiento de Ansar ha denunciado que el ataque israelí ha alcanzado a un edificio de dos plantas que albergaba a dos familias desplazadas. El sitio era "exclusivamente civil" y no contenía "ninguna instalación ni presencia militar", de acuerdo con comentarios recogidos por el 'L'Orient le Jour'.

En Deir el Zahrani también ha sido destruido un edificio residencial de dos plantas. Entre las víctimas se encontraban un hombre y su hijo, y el propietario del apartamento destruido, que se lo había alquilado al padre.

El Ejército israelí ha confirmado en un mensaje en redes sociales haber llevado ataques aéreos durante la noche sobre "infraestructuras de la organización terrorista Hezbolá" en Nabatiye y Ansar, sin dar más detalles con respecto a los bombardeos.

"Los ataques se han llevado a cabo tras una acción de la organización terrorista Hezbolá contra nuestras fuerzas en la zona de Ali al Tahar, que se encuentra dentro de la zona de seguridad en la que operan las tropas del Ejército israelí", ha indicado, agregando que no permitirá que la milicia "dañe a los civiles" ni a sus fuerzas.

Según las autoridades libanesas, más de 4.300 personas han muerto y otras 12.200 han resultado heridas en ataques del Ejército de Israel contra el país vecino desde el 2 de marzo, día en que retomaron los combates con Hezbolá.

Los ataques continúan ocurriendo pese a la firma de un acuerdo con el Gobierno libanés que estipula el desarme de Hezbolá y una retirada gradual del Ejército en el sur de Líbano. Israel justifica su agresión, pese al alto el fuego en vigor y en medio de las conversaciones del plan de desarme, alegando que existe "infraestructura terrorista" del grupo que supone una amenaza para las tropas israelíes.