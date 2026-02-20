Líbano.- AMP3.- Ataques israelíes matan a dos personas en el mayor campamento de refugiados de Líbano

Archivo - El portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichay Adraee, desde un puesto militar en el sur de Líbano - AVICHAY ADRAEE EN X - Archivo

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un ataque israelí contra un "cuartel general" del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha dejado al menos dos muertos en el mayor campamento de refugiados palestinos en Líbano, situado en las afueras de la ciudad libanesa de Sidón, en un recrudecimiento de sus bombardeos contra el país a pesar del alto el fuego pactado hace cerca de un año entre el Gobierno israelí y el partido-milicia chií Hezbolá.

Primero, las fuerzas israelíes han indicado en un comunicado que han bombardeado "posiciones de Hamás" en el campo de Ain al Hilweh, las cuales eran utilizadas por "el grupo terrorista para perpetrar ataques contra Israel". Hamás ha confirmado que uno de los ataques ha alcanzado lo que describió como un "cuartel" de su policía interna en el campamento.

"Este cuartel general", según Israel, "se ha utilizado durante los últimos meses para preparar actividades terroristas contra las fuerzas israelíes en territorio libanés, y presenta zonas de entrenamiento desde las cuales se planeaban ataques terroristas contra el Ejército y el Estado de Israel".

En este sentido, ha explicado que la infraestructura atacada estaba ubicada "en el corazón de una población civil, explotando cínicamente sus residentes para promover los objetivos terroristas de la organización y usándolos como escudos humanos". "Estas actividades constituyen una violación de los entendimientos entre Israel y Líbano y una amenaza para el Estado de Israel", ha sostenido.

"Trabajamos para evitar el establecimiento de la organización terrorista Hamás en Líbano y seguiremos actuando enérgicamente contra los terroristas de Hamás dondequiera que operen para eliminar la amenaza a los ciudadanos del Estado de Israel y las Fuerzas Armadas", ha zanjado.

Hamás ha repudiado un ataque que constituye "un nuevo crimen añadido a la serie de continuos ataques contra nuestro pueblo palestino y una violación de la soberanía del hermano Líbano" y "refleja la insistencia del gobierno de ocupación", en referencia a Israel, "en ampliar el alcance de su agresión y desestabilizar la seguridad y la estabilidad en la región".

Los dos fallecidos han sido identificados como "Bilal Dib al Jatib y Muhamad Tariq Al Sawi, que fueron blanco de la mano traidora sionista en un cobarde atentado que tuvo como objetivo la sede de la fuerza de seguridad en el campamento". Las fuentes del diario 'L'Orient Le Jour' también han confirmado que el edificio atacado era anteriormente una oficina de la Fuerza de Seguridad Conjunta Palestina, responsable de garantizar la seguridad y la estabilidad en el campamento, en el barrio de Hittine.

ATAQUES EN EL VALLE DE LA BECÁ DEJAN SEIS MUERTOS Y 25 HERIDOS

Poco después, el Ejército israelí informó de un segundo bombardeo contra un cuartel de Hezbolá en Baalbek, en el valle de la Becá, "empleado para promover complots terroristas contra las fuerzas del Ejército y el Estado de Israel".

"La organización terrorista Hezbolá coloca sistemáticamente sus activos en el corazón de las poblaciones civiles, contrariamente a los entendimientos y explotando cínicamente a los residentes y utilizándolos como escudos humanos para promover los objetivos terroristas de la organización", ha indicado el Ejército en redes sociales.

"La actividad terrorista en la sede atacada constituye una violación de los entendimientos entre Israel y el Líbano y una amenaza para el Estado de Israel", ha añadido el Ejercito israelí.

La agencia oficial de noticias libanesa NNA ha confirmado este ataque en Baalbekm así como bombardeos israelíes adicionales en las ciudades de Qasr Naba y Tamnin al-Tahta, también en el valle, hasta contabilizar seis muertos y 25 heridos en toda esta serie de bombardeos.

Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego, alcanzado tras meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libaneses y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.