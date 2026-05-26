Líbano.- AMP3.- Aumentan a 16 los muertos por ataques de Israel contra el sur de Líbano pese al alto el fuego

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

Al menos 16 personas han muerto este martes a causa de varios bombardeos perpetrados por el Ejército de Israel contra varias localidades situadas en el sur de Líbano, a pesar del alto el fuego pactado a mediados de abril, recientemente prorrogado tras unas conversaciones mediadas por Estados Unidos entre Israel y Líbano.

Los equipos de búsqueda y rescate han logrado retirar los escombros de varias viviendas alcanzadas en Mashqara durante la noche del lunes y la madrugada del martes, recuperando de entre los restos doce cadáveres.

Asimismo, un número indeterminado de heridos han sido evacuados del lugar y hospitalizados, según ha recogido la agencia estatal libanesa de noticias, NNA, sin que el Ejército israelí se haya pronunciado por ahora sobre estos ataques.

Otro ataque, perpetrado durante la jornada de este martes, ha dejado en la localidad de Habush, en el distrito de Nabatiyé, al menos tres víctimas mortales, un hombre y sus dos hijos, según ha informado horas más tarde la NNA.

El Ejército israelí también ha atacado distintos puntos del valle de la Becá, en el este del país, matando a un miembro de la Defensa Civil libanesa, de acuerdo a las informaciones del diario libanés 'L'Orient-Le Jour'.

El portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Adrai, ha emitido una orden de evacuación para los residentes en siete localidades --Jirbet Silm, Bir al Sanasil, Qabriqa, Majdal Silm, Kafr Dunin, Tulin y Suana--, de cara a nuevos bombardeos contra supuestos objetivos del partido-milicia chií Hezbolá en la zona.

"Ante las violaciones del acuerdo de alto el fuego por parte del grupo terrorista Hezbolá, el Ejército se ve obligado a actuar con firmeza contra él", ha dicho en un mensaje en redes sociales, antes de reclamar a la población que se "evacúe de inmediato y se dirija al norte del río Zahrani", situado aún más al norte del río Litani.

"Todo aquel que se encuentre cerca de elementos de Hezbolá, sus instalaciones y medios de combate, pone en peligro su vida", ha apostillado Adrai.

El portavoz militar ha empleado estas mismas declaraciones para ordenar, horas antes, la evacuación de los residentes de trece municipios libaneses: Selá (en Tiro), Burj Qalauiya, Jibshit, Al Qasiba (en Nabatiye), Farun, Aba, Deir Qifa, Kafr Sir, Sarifa, Al Ghanduriya, Al Nafajiya, Qaqaet al Jisr, Adshit al Shaqif.

El río Zahrani desemboca al sur de la ciudad de Sidón y, por lo tanto, fluye al norte del río Litani, por lo que la citada orden afecta a zonas aún más amplias de las que Israel exige que sean garantizadas como libres de la presencia de Hezbolá, en línea con las resoluciones de Naciones Unidas.

Por otra parte, el Ejército israelí ha cifrado en "más de cien" los objetivos atacados durante la noche en Líbano, incluidos "terroristas e infraestructuras terroristas de Hezbolá" en el valle de la Becá (este) y el sur de Líbano.

"En el sur de Líbano, más de 90 almacenes de armas, sedes, puestos de observación e infraestructuras usados por terroristas de la organización para planear y ejecutar actos de terrorismo contra las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y ciudadanos de Israel fueron atacados", ha dicho.

Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático. Las fuerzas israelíes desataron una nueva ofensiva a gran escala e invasión terrestre de Líbano, con casi de 3.200 muertos desde entonces.

Las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país y mantuvo la presencia de militares en varios puntos argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones