Líbano.- AMP3.- Aumentan a 30 los muertos en ataques israelíes contra Beirut y el sur de Líbano

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos treinta personas han muerto y más de cuarenta han resultado heridas a lo largo de este jueves en ataques israelíes contra el área de Beirut, la capital de Líbano, y el sur del país, según los últimos datos del Ministerio de Salud libanés, en una jornada de intensos bombardeos contra amplias zonas residenciales repartidas por todo el territorio.

El organismo ha informado en la madrugada de este jueves de un ataque contra Ramlet al Baida, una zona de playa en el oeste de la capital, en el que han muerto 12 personas y otras 28 han resultado heridas, según informó el centro de operaciones de emergencias del Ministerio de Sanidad en un comunicado recogido por la agencia de noticias libanesa NNA.

Horas antes se habían registrado 17 heridos en la zona, después de que el Ejército de Israel afirmara haber atacado "10 cuarteles generales terroristas" de Hezbolá en el meridional barrio capitalino de Dahiye, alegando que allí se encontraban "cuarteles generales de inteligencia, un cuartel general de las fuerzas Radwan --unidad de élite del grupo chií-- y otros centros de mando".

A primera hora del jueves, el centro de operaciones de emergencias del Ministerio de Sanidad ha confirmado un bombardeo contra el municipio de Aramun, a unos 20 kilómetros de Beirut, que ha dejado cinco muertos y siete heridos.

También se han registrado ataques en localidades repartidas a lo largo del sur del país, próximas a la frontera con Israel, como es el caso de Barish, donde tres personas han muerto y varias han resultado heridas, según ha informado NNA.

En la localidad Deir Intar, el fuego de un dron israelí ha provocado la muerte de una persona que se encontraba en el interior de un vehículo que ha sido blanco del ataque.

El Ministerio de Sanidad ha informado también de un ataque israelí contra la localidad de Arki, a 15 kilómetros de Sidón --la tercera mayor ciudad de Líbano--, que se ha saldado con nueve muertos y siete heridos.

LA CIFRA TOTAL DE MUERTOS ASCIENDE A LOS CASI 700

Las autoridades de Líbano han informado este jueves de que la cifra de víctimas mortales asciende ya a los 687, entre los que se encuentran 98 niños y 52 mujeres, desde que comenzaron los ataques del Ejército israelí contra territorio libanés hace casi dos semanas.

Los ataques de Israel sobre el país se han reiterado desde que el partido-milicia chií libanés Hezbolá, en venganza por el asesinato del líder supremo de iraní Alí Jamenei, anunciara operaciones contra el Ejército israelí, sumándose de ese modo a las represalias de Teherán contra la ofensiva militar iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

El Gobierno de Israel ha amenazado este mismo jueves con "tomar" Líbano para hacer frente a la "amenaza" de Hezbolá, en medio de su campaña de bombardeos e incursiones terrestres en respuesta al disparo de proyectiles por parte del grupo.

Así, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha desvelado órdenes al Ejército para que "se prepare para expandir las actividades en Líbano y restaurar la paz y la seguridad en las comunidades del norte (de Israel)". "Prometimos paz y seguridad a las comunidades del norte y eso es exactamente lo que haremos", ha subrayado.