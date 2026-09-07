Aumentan a doce los muertos, entre ellos dos niños, por bombardeos de Israel contra Líbano

Archivo - August 6, 2026, Tyre, Tyre, Lebanon: People clear rubble and debris from the rooftop of a house that was partially destroyed in an overnight Israeli air strike in Burj al-Shamali, in the southern port city of Tyre hangs on nearby trees. The Isr - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani - Archivo

El Ejército israelí emitió previamente una orden de evacuación de zonas de Deir al Zahrani para atacar supuestas posiciones de Hezbolá

Las autoridades libanesas elevan a cerca de 4.400 los muertos por ataques de Israel contra su territorio desde marzo

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos doce personas, entre ellas dos niños, han muerto este lunes a causa de una nueva oleada de bombardeos ejecutada por el Ejército de Israel contra la localidad de Kfar Reman, situada en el sur de Líbano, a pesar del alto el fuego en vigor.

El Ministerio de Sanidad libanés ha confirmado este nuevo balance después de que varias personas hayan sucumbido a las heridas provocadas por un primer ataque de las fuerzas israelíes contra un edificio residencial de tres plantas en la ciudad, dejando así once muertos, incluidos dos niños, además de ocho heridos, entre ellos tres niños y un paramédico de la Autoridad Sanitaria Islámica --vinculada al partido-milicia Hezbolá.

Asimismo, un ataque perpetrado por un dron contra un vehículo en Kfra Reman ha causado la muerte de un paramédico de la Asociación Islámica y heridas a otros dos, de acuerdo al Ministerio. Sin embargo, la agencia de noticias estatal NNA ha elevado a dos los paramédicos de esta organización muertos, quienes han sido identificados como Alí Shahrur y Hadi Farhat.

Horas antes, el Ejército de Israel había ordenado evacuar algunas zonas de Deir al Zahrani, también en el sur de Líbano, de cara a lanzar bombardeos contra una instalación presuntamente perteneciente al grupo chií libanés.

"Instamos a todos los residentes que se encuentren en el edificio marcado en rojo en el mapa adjunto y en los edificios colindantes a que lo evacuen: os encontráis cerca de una instalación perteneciente a la organización terrorista Hezbolá contra la que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) van a actuar", ha anunciado la portavoz en árabe del Ejército israelí, Ella Waweya.

Asegurando no desear "causar ningún daño" a los residentes de esa zona a evacuar, Waweya ha justificado esta actuación esgrimiendo que la misma es producto de la "flagrante violación del acuerdo de alto el fuego por parte de la organización terrorista Hezbolá, tras el lanzamiento de un dron cargado de explosivos contra las FDI".

"La actividad terrorista de Hezbolá obliga al Ejército a actuar con contundencia contra ella", ha sostenido en un mensaje en redes sociales, advirtiendo a la población llamada a evacuación que deberán abandonar "inmediatamente" la zona estipulada y alejarse de ella "al menos 300 metros".

Posteriormente, las FDI han informado que dos de sus efectivos han resultado heridos de forma "leve" tras un enfrentamiento con Hezbolá en las inmediaciones del castillo de Beaufort, en el sur de Líbano, y en el que han abatido a un combatiente de la milicia.

"Hoy (lunes), durante una operación de búsqueda realizada por una patrulla de la Brigada Golani en la zona de Beaufort (...) un terrorista de Hezbolá que se encontraba en el interior de un edificio abrió fuego contra las fuerzas. Las fuerzas respondieron al fuego de inmediato y abatieron al terrorista", han señalado en un comunicado difundido en sus redes sociales.

De acuerdo con el último balance del Ministerio de Sanidad libanés, 27 personas han muerto y 69 han resultado heridas en bombardeos efectuados por Israel contra el país vecino en los últimos tres días.

Entre estas víctimas figuran Alí Shbeib y Mohamed Baryawi, periodista y cámara de la cadena de televisión Al Manar, afín a Hezbolá, que resultaron heridos en un bombardeo perpetrado este domingo en Nabatiyé.

Las autoridades libanesas han elevado este mismo lunes a 4.381 los muertos, incluidos 135 profesionales sanitarios, y en más de 12.400 los heridos desde el inicio de la ofensiva del Ejército de Israel el pasado mes de marzo en el sur del país, en el marco de unos ataques israelíes que no cesan, pese al alto el fuego en vigor.

Líbano e Israel alcanzaron el 26 de junio un principio de acuerdo con la mediación de Estados Unidos que sentaba las bases para un alto el fuego permanente e incluía el restablecimiento de la soberanía libanesa en el sur del país, pero también el desarme de Hezbolá, cuestión que el grupo ha rechazado de pleno.

Desde entonces, Israel ha alegado razones de seguridad y la negativa de Hezbolá al acuerdo para justificar que continúen sus operaciones militares en el sur de Líbano, en el marco de la nueva invasión desatada después de que el grupo lanzara proyectiles contra el país en respuesta a la ofensiva conjunta lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.