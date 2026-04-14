Líbano.- AMP3.- Israel confirma la muerte de un militar en combates en el sur de Líbano

Archivo - June 16, 2025, Tel Aviv, Israel: IDF Home Front Command soldiers arrive to a missile direct crash site on civilian houses in Tel Aviv following an Iranian ballistic missile barrage towards Israel. Israel launched a sweeping assault on the heart - Europa Press/Contacto/Matan Golan - Archivo

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado este martes la muerte de un mayor --cargo inmediatamente superior al de capitán-- en combates en el sur de Líbano, un incidente que se ha saldado además con otros tres militares heridos, sin más detalles al respecto por parte de las autoridades israelíes.

Así, ha indicado en un comunicado que el fallecido es Ayal Uriel Bianco, de 30 años, antes de agregar que en dicho suceso "un reservista resultó herido en estado moderado, mientras que otros dos resultaron heridos de levedad". Tras el incidente, cuyas circunstancias, fecha o lugar no ha aclarado, los soldados han sido "evacuados al hospital para recibir atención médica y sus familias fueron notificadas".

Tras ello, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha trasladado sus condolencias y las de su esposa, Sara Netanyahu, a la familia de Bianco, "caído en combate en el sur de Líbano". "Abrazamos a la familia de Ayal en estos momentos difíciles y compartimos su profundo pesar", ha dicho.

Netanyahu ha ensalzado además la labor de "los heroicos soldados" y ha prometido que las autoridades de Israel "seguirán actuando para garantizar la seguridad de los residentes en el norte (del país)", en referencia a la continuada ofensiva contra Líbano, que tiene como objetivo declarado degradar las capacidades militares del partido-milicia chií Hezbolá.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores israelí ha mostrado su pesar por la muerte de Bianco, conductor de un vehículo de bomberos de la 188ª Brigada. "Nuestros corazones están con su familia y sus seres queridos", ha indicado en un mensaje publicado a través de redes sociales.

Posteriormente, el Ejército israelí ha confirmado que otros diez militares han resultado heridos, incluidos tres en estado grave, tras un enfrentamiento con presuntos miembros de Hezbolá en el sur de Líbano, escenario de una intensificación de los combates por tierra, especialmente en torno a Bint Jbeil, que habría sido cercada el lunes por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Israel lanzó el 2 de marzo una nueva ofensiva y posterior invasión terrestre de Líbano en respuesta al disparo de proyectiles por parte de Hezbolá en venganza por el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero junto a Estados Unidos contra el país asiático, en plenas conversaciones entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.

Las autoridades libanesas han elevado en su último balance, publicado el lunes, a cerca de 2.100 los muertos por los ataques de Israel, que dejan además más de un millón de desplazados, mientras que al menos otras 200.000 han cruzado a la vecina Siria desde el 2 de marzo, de acuerdo a los datos del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR).