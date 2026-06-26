Líbano.- AMP3.- Líbano e Israel firman en EEUU un acuerdo marco para sentar las bases de una "paz y seguridad duraderas"

Archivo - October 29, 2023, Beirut, Lebanon: The Mohammad Al-Amin Mosque towers over people attending a demonstration by the Hamas party at Beirut, Lebanon on Oct. 29, 2023. Gaza Health Ministry said more than 8,000 Palestinians have been killed since Ham - Europa Press/Contacto/Daniel Carde - Archivo

EEUU anuncia una ayuda humanitaria "inmediata" de más de 87 millones y apunta a un posible desembolso de otros 26 para el Ejército libanés

Israel dice que sus fuerzas no se retirarán "hasta" que Hezbolá se desarme y Líbano asegura que no pierde "ni ún ápice" de terreno

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Delgaciones de Líbano, Israel y Estados Unidos han firmado este viernes un acuerdo marco para iniciar conversaciones formales con vistas a una paz y seguridad "duraderas", concluyendo así la quinta ronda de negociaciones auspiciada por Washington desde marzo, cuando el Ejército israelí y el partido-milicia chií Hezbolá retomaron unos combates que los distintos alto el fuego no han conseguido ponerles fin.

"Hoy es un buen día. Nos complace anunciar un acuerdo marco entre el Gobierno soberano de Líbano y, por supuesto, el Gobierno de Israel, con la mediación y el apoyo de Estados Unidos, que comienza a sentar las bases para una paz y una seguridad duraderas. Eso es lo que se merecen estas dos naciones", ha anunciado el secretario de Estado, Marco Rubio, en la ceremonia de firma.

El jefe de la diplomacia estadounidense ha recordado que en Líbano llevan "décadas sufriendo enormemente como consecuencia de la injerencia externa en sus asuntos", en una velada alusión a Irán, si bien ha recalcado que "esto no es lo que quiere el pueblo". En la misma línea, ha evocado a los residentes del norte de Israel, quienes son "blanco de atentados terroritas lanzados" desde territorio libanés, aunque tras ello Rubio ha insistido en que ni los ciudadanos ni las autoridades libanesas están detrás de estos ataques.

Rubio ha advertido en todo caso de que "llevará mucho trabajo y algo de tiempo" devolver a los dos países a la situación anterior al conflicto, pero ha celebrado que "hoy damos el primer paso en ese camino", que es "el más difícil".

El acto ha contado con la embajadora de Líbano en Estados Unidos, Nada Mouawad Hamadé, quien, aludiendo a las palabras del secretario de Estado, ha aplaudido el alcance de un acuerdo que supone un "primer paso" hacia el restablecimiento de la soberanía y la integridad territorial de su país.

Hamadé ha reconocido que el acuerdo marco llega tras una "reunión larga y difícil", por lo que ha agradecido la "cooperación" tanto de Estados Unidos como de Israel durante una ronda de cuatro jornadas en Washington. Además, ha atribuido este "hito" al "liderazgo" del presidente Donald Trump, la "tenacidad" del primer ministro libanés, Nawaf Salam, y el "patriotismo" de las Fuerzas Armadas libanesas.

Por su parte, el embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, ha celebrado el "acuerdo marco trilateral", considerando que este allana el "camino hacia la paz" con el país vecino, además del hecho de quee "Irán queda fuera (y) Hezbolá queda fuera" de las negociaciones.

Esta misma semana, el representante diplomático israelí advirtió de que las negociaciones "corren el peligro de descarrilar", alegando que el memorando de entendimiento entre Washington y Teherán alcanzado la semana pasada había dado "un nuevo impulso" a Hezbolá.

RESULTADOS DEL ACUERDO

Tras el acto de firma, el Departamento de Estado ha aplaudido en un comunicado una decisión "valiente (...) que traza una vía realista para salir del conflicto interminable".

Entre los compromisos pactados, figura la creación de un "Grupo de Coordinación Militar trilateral para Líbano, facilitado por Estados Unidos y que permite a ambas partes implementar este marco".

Además, la cartera de Rubio ha anunciado una ayuda humanitaria "inmediata" valorada en 100 millones de dólares (87 millones de euros) en coordinación con Naciones Unidas, entre otros "importantes recursos", si bien no ha precisado a qué áreas irá destinado este monto.

En esta línea, ha asegurado que el Departamento de Defensa "está dispuesto" a destinar al Ejército libanés más de 30 millones de dólares (26 millones de euros) "con arreglo a las autorizaciones y asignaciones presupuestarias vigentes".

"Este acuerdo establece un proceso claro y estructurado para restaurar la soberanía del Líbano, desarmar a Hezbolá y desmantelar su infraestructura terrorista, y permitir que Israel regrese a sus fronteras una vez eliminada la amenaza para sus ciudadanos. Para Líbano, este marco ofrece una salida real a una crisis prolongada. Para Israel, crea una vía verificable para eliminar la persistente amenaza en su frontera norte", ha agregado.

RESPUESTA DE NETANYAHU Y AOUN

La reacción del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, no se ha hecho esperar y en un vídeo difundido en redes sociales ha celebrado lo que ha considerado de "duro golpe para Irán".

"Irán está intentando obligarnos a retirarnos del sur de Líbano por la fuerza. Y, en esencia, Israel, Líbano y Estados Unidos le están diciendo a Irán: 'esto no les incumbe. No tienen ningún papel en Líbano. Ni ustedes, ni Hezbolá, ni ninguna organización terrorista'", ha explicado.

El jefe del Ejecutivo ha indicado que sus fuerzas están "permitiendo que el Ejército libanés comience a prepararse para tomar territorio", pero ha asegurado al mismo tiempo que no se retirarán de la "zona de amortiguación hasta que Hezbolá se desarme y mientras exista una amenaza para el Estado de Israel".

El presidente libanés, Joseph Aoun, por su parte, ha reclamado en un mensaje dirigido a sus conciudadanos que lo pactado este viernes "es el primer paso para que sus sacrificios den fruto, para que regresen a su tierra liberada en su totalidad, a sus hogares reconstruidos sin duda alguna, y rebosantes de su presencia y de su conciencia nacional, libres y dignos, con la cabeza bien alta, bajo la soberanía de un Estado libanés que no tiene rival en su soberanía sobre su territorio y su pueblo".

"Eso es lo que nos hemos comprometido a hacer realidad. Y nos comprometemos a seguir trabajando hasta su plena consecución. Para que no haya más ocupación, ni prisioneros, ni subordinación, ni tutela. En esto coinciden todos los libaneses libres, responsables y honrados", ha asegurado en un comunicado difundido en redes sociales.

En la misma nota, Aoun ha agradecido a su homólogo estadounidense, Donald Trump, los "esfuerzos" dedicados a las conversaciones entre los dos países y el "apoyo" a las reclamaciones de Líbano en este proceso, y ha mostrado su "reconocimiento" a la delegación libanesa por acompañar los diálogos para recuperar "la totalidad de su territorio, sin perder ni un ápice".