Líbano.- AMP3.- Mueren 49 personas en ataques de Israel al sur de Líbano pese al preacuerdo firmado por EEUU e Irán

June 18, 2026, Nabatieh District, South Lebanon, lebanon: Israeli artillery shelling has continued for the fourth consecutive day targeting the outskirts of Kfartebnit and the Ali al-Taher area in southern Lebanon, amid escalating tensions along the borde - Europa Press/Contacto/Abdul Kader Al Bay

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos 49 personas han muerto y 97 han resultado heridas a causa de una nueva oleada de bombardeos ejecutada por el Ejército de Israel contra varios puntos del sur de Líbano, a pesar del memorando de entendimiento firmado por Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Oriente Próximo.

El Ministerio de Sanidad libanés ha indicado que desde esta pasada medianoche hasta esta tarde, hay constancia de 47 muertos y 97 heridos, incluidos nueve muertos y 14 heridos en un bombardeo ejecutado contra la localidad de Haruf.

Asimismo, ha agregado que se han notificado siete muertos en Habush, seis muertos en Sharquié, así como dos en Qatrani y Jebchit, a lo que se suma otro fallecido en Abasiyé, cuatro muertos en Deir al Zahrani y tres más en Arab Salim, si bien ha manifestado que se trata de un balance provisional, según ha recogido la agencia estatal libanesa de noticias, NNA.

Además, dos personas más han fallecido a causa de un ataque contra la motocicleta en la que circulaban en la carretera que une Zibdin y Nabatiyé, también en el sur de Líbano, de acuerdo a la NNA, que también ha informado de bombardeos con artillería en las inmedaciones de estas dos localidades.

El Ministerio de Salud libanés ha publicado después las cifras totales de víctimas por ataques israelíes en el marco de la guerra de Irán: 3.980 muertos y 12.001 heridos.

Por su parte, el Ejército israelí ha confirmado ataques contra "terroristas e infraestructura terrorista de Hezbolá en múltiples zonas del sur de Líbano" y ha manifestado que los bombardeos "fueron lanzados tras repetidas violaciones del alto el fuego por parte de Hezbolá".

Además, al menos cuatro militares de Israel, entre ellos un comandante de un batallón de carros de combate, han muerto en un ataque ejecutado por el partido-milicia chií en el sur del país. El Ejército israelí ha indicado que el oficial muerto es Dor Gedalia Ben Simhon, antes de resaltar que "otros tres soldados cayeron en combate" en el mismo incidente, si bien por ahora no ha facilitado sus identidades.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ya dijo el jueves que las tropas israelíes se mantendrán en zonas del sur de Líbano durante el tiempo "que sea necesario", después de que el Ejército israelí publicara un nuevo mapa sobre el despliegue de sus militares y rechazara un repliegue.

Los gobiernos de Israel y Líbano están negociando un posible acuerdo que contemplaría la retirada de estas tropas. Ambas partes han reclamado el desarme de Hezbolá, que se niega a dar el paso mientras continúe la invasión del país, mientras Irán exige el repliegue de Israel y el fin de sus ataques en el marco del memorando de entendimiento alcanzado con Estados Unidos.

De hecho, el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su apoyo a un "alto el fuego total" en "todos los frentes, incluyendo en Líbano", después de que el Ejecutivo israelí se haya distanciado del acuerdo y haya manifestado en repetidas ocasiones que no les involucra.

También durante la jornada del jueves, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, sostuvo que Israel no puede resolver sus problemas de seguridad "a base de violencia" tras considerar que ciertos sectores del país críticos con el acuerdo preliminar alcanzado con Irán han "entrado en pánico".

"Mi mensaje para ellos sería doble. El primero, es que Donald Trump es el único jefe de Estado del mundo que mantiene simpatías por la nación de Israel en estos momentos", apuntó. "Si yo estuviera en el gabinete del Gobierno israelí, no atacaría al único aliado poderoso que me queda en todo el mundo", zanjó.

Sin embargo, las tensiones en torno a las acciones de Israel en Líbano, acompañadas de advertencias desde Teherán sobre que estos hechos suponen violaciones del preacuerdo con Washington y podrían dar al traste con el proceso de paz, han tenido este viernes un nuevo capítulo con la cancelación del encuentro previsto en Suiza entre ambas partes.

MSF DENUNCIA UNA "TRAMPA MORTAL" EN NABATIYÉ

Médicos Sin Fronteras (MSF) ha informado de que el Hospital Najdeh al Shaabiyé, con el que colabora, ha recibido desde la mañana de este viernes al menos 25 fallecidos y 37 heridos, muchos de los cuales se encuentran en estado "crítico".

La ONG ha incidido en que sus equipos en Nabatiyé están atendiendo a "una avalancha de pacientes" de todas las edades y entre los que incluyen profesionales sanitarios heridos durante las misiones de rescate. "Llegan personas con traumatismos craneales graves, hemorragias abundantes, heridas por metralla y que necesitan amputaciones", ha especificado.

El coordinador de Emergencias de MSF en Líbano, Pierre Boulet-Desbareau, ha calificado la situación que enfrentan en Nabatiyé de "devastadora". "Lo que describen nuestros equipos se asemeja a una trampa mortal", ha alertado, denunciando que la población se encuentra "atrapada" en medio de "intensos bombardeos" que a su vez impiden a los equipos de rescate acceder a ellos "con seguridad".

"Ayer mismo, nuestros equipos fueron testigos de cómo algunas personas regresaban a sus localidades en la provincia de Nabatiyé y registraban los escombros de sus hogares destruidos. Habían vuelto con la esperanza de que por fin fuera seguro. Sin embargo, muchos se encuentran ahora de nuevo atrapados bajo los bombardeos", ha lamentado, tras reclamar un acceso "sin obstáculos" de los profesionales a las zonas bajo ataques.

Así, ha recordado que "desplazarse por la zona es demasiado peligroso" y que los profesionales médicos y de rescate "se han visto expuestos en repetidas ocasiones al riesgo de ser blanco de fuego israelí mientras realizaban su trabajo".