Líbano.- AMP3.- Mueren cuatro personas a causa de nuevos bombardeos de Israel contra el sur de Líbano

Archivo - June 14, 2026, Beirut, Beirut, Lebanon: A Lebanese army soldier secures the site where a building was targeted by Israeli strike in Beirut southern suburb, a bastion of pro-Iranian Hezbollah. Three people were killed in the attack, according to - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani - Archivo

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro personas han muerto este domingo a causa de nuevos bombardeos ejecutados por el Ejército de Israel contra el sur de Líbano argumentando que actuaba contra "violaciones" del alto el fuego por parte del partido-milicia chií Hezbolá, concretamente el lanzamiento de drones contra sus tropas.

El Ministerio de Sanidad libanés ha indicado que por el momento se han confirmado dos muertos en Nabatiye al Fuqa y otros dos muertos en Arab Salim, donde además hay seis heridos, entre ellos dos niños, según ha recogido la agencia estatal libanesa, NNA. Además, hay otros ocho heridos en Nabatiye.

El Ejército israelí ha afirmado en un comunicado que durante la jornada ha atacado a "terroristas de Hezbolá" e "infraestructura" del grupo en el sur de Líbano, incluido un hospital que llevaba años cerrado en la localidad de Nabatiye al Fuqa.

"Como parte de los ataques, la Fuerza Aérea atacó depósitos de armas y estructuras terroristas que estaban destinadas a ser utilizadas por terroristas de Hezbolá para planificar y dirigir complots terroristas en la zona de seguridad", ha manifestado.

En este sentido, ha apuntado que sus fuerzas atacaron "una sede de Hezbolá establecida dentro de un edificio usado previamente como hospital". "Recientemente, los terroristas de Hezbolá han operado desde su cuartel general y se han dedicado, entre otras cosas, a la observación y al fuego de artillería", ha asegurado.

"Todos los objetivos fueron atacados para eliminar la amenaza, después de que los terroristas de la organización promovieran complots terroristas contra las fuerzas de seguridad israelíes y los ciudadanos del Estado de Israel", ha reiterado, antes de acusar al grupo de "utilizar la infraestructura médica para promover complots terroristas".

Según las informaciones recogidas por el diario libanés 'L'Orient-Le Jour', los ataques han causado además daños en un edificio de patrimonio cultural en Kfar Remane y en un edificio del Ministerio de Finanzas en Nabatiye, sin causar víctimas mortales en este último caso.

ORDEN DE EVACUACIÓN

El Ejército de Israel había emitido a primera hora del día una orden de evacuación para Arab Salim tras acusar a Hezbolá de "una flagrante violación del alto el fuego" al lanzar "un dron con explosivos" contra las tropas israelíes desplegadas en el sur de Líbano.

La portavoz en árabe de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Ella Waweya, sostuvo entonces que "la actividad terrorista de Hezbolá obliga a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) a actuar con contundencia", al tiempo que reclamó la evacuación de parte de la localidad de cara a bombardeos.

Asimsimo, manifestó que el grupo había lanzado posteriormente otros drones y destacó que las fuerzas israelíes lograron derribaron uno de ellos, un suceso que se ha saldado "sin bajas" entre las tropas y que ha llevado a las FDI a lanzar ataques contra puntos del sur de Líbano "en respuesta".

"Las fuerzas de las FDI continuarán operando en la zona de seguridad para eliminar cualquier amenaza contra los ciudadanos del Estado de Israel y las propias FDI", dijo Waweya, quien reseñó que las tropas "seguirán actuando con firmeza contra los reiterados intentos de la organización terrorista Hezbolá de atacar a las fuerzas".

Líbano e Israel alcanzaron el 26 de junio un principio de acuerdo con la mediación de Estados Unidos que sentaba las bases para un alto el fuego permanente e incluía el restablecimiento de la soberanía libanesa en el sur del país, pero también el desarme de Hezbolá, cuestión que el grupo ha rechazado de pleno.

Desde entonces, Israel ha alegado razones de seguridad y la negativa de Hezbolá al acuerdo para justificar que continúen sus operaciones militares en el sur de Líbano, en el marco de la nueva invasión desatada después de que el grupo lanzara proyectiles contra el país en respuesta a la ofensiva conjunta lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.