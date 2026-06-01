Netanyahu ordena nuevos bombardeos contra "objetivos terroristas" en la capital de Líbano, Beirut

Archivo - El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. - Kay Nietfeld/dpa - Archivo

El ministro de Defensa israelí recalca que "si no hay paz en el norte" de Israel "no habrá paz en Beirut"

El presidente libanés denuncia que el país "hace frente a una agresión feroz" por parte del Ejército israelí

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha ordenado este lunes al Ejército lanzar nuevos bombardeos contra "objetivos terroristas" en la capital de Líbano, Beirut, en el marco de la intensificación de la ofensiva y la invasión terrestre del país vecino.

Netanyahu ha asegurado en un mensaje en redes sociales que ha ordenado "atacar objetivos terroristas en el barrio de Dahiye" en lo que describe como una respuesta a "las repetidas violaciones del alto el fuego por parte de la organización terrorista Hezbolá y los ataques contra ciudades y ciudadanos" en Israel.

"No habrá una situación en la que Hezbolá ataca nuestras ciudades y a nuestros ciudadanos mientras sus sedes terroristas en Beirut, en Dahiye, están al margen", ha manifestado poco después, según un comunicado publicado por su oficina

"Seguimos profundizando nuestras actividades operativas en el sur de Líbano y eliminando bastiones de Hezbolá", ha afirmado Netanyahu, quien ha asegurado que "Hezbolá está huyendo". "Estamos decididos a restaurar la seguridad de los residentes del norte, igual que hicimos para los residentes del sur", ha remachado, en referencia a la ofensiva contra la Franja de Gaza.

Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha reiterado que "si no hay paz en el norte (de Israel), no habrá paz en Beirut". "No permitiremos una realidad que suponga un daño para nuestras comunidades y ciudadanos mientras se mantiene la paz en Beirut", ha amenazado.

"La ley en la Dahiye beirutí --en referencia a los suburbios del sur de la capital libanesa, donde Hezbolá cuenta con presencia y apoyos-- es la misma que la ley en las comunidades del norte de Israel", ha señalado, antes de recalcar que el país "atraviesa un periodo sin precedentes a nivel de seguridad".

"Durante los últimos años, y más aún desde el 7 de octubre (de 2023), nos hemos visto obligados a hacer frente a amenazas complejas, tanto manifiestas como encubiertas, en contextos cercanos y lejanos", ha argumentado Katz, quien ha incidido en que el Ejército israelí "sigue operando" contra Hezbolá en Líbano, "logrando grandes logros y aplastando las capacidades sobre el terreno de la organización terrorista Hezbolá".

En este sentido, ha incidido en que el objetivo es "eliminar las amenazas a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y los residentes en el Estado de Israel y transformar la región al sur del Litani en una zona bajo control de seguridad de las FDI y libre de armas y terroristas".

Los mensajes de Netanyahu y Katz han sido publicados poco después de que el Ejército israelí confirmara la muerte de otro militar en un ataque con drones perpetrado por Hezbolá contra un grupo de militares en los alrededores del castillo de Beaufort, tomado el domingo por las tropas israelíes en el marco de la nueva invasión de territorio libanés desatada en marzo.

NUEVAS ÓRDENES DE EVACUACIÓN

En este contexto, el portavoz en árabe del Ejército de Israel, Avichai Adrai, ha emitido este lunes nuevas órdenes de evacuación para otras siete localidades situadas en el sur de Líbano, --Humin al Fauqa, Bnaiful, Arab Salim, Rumin, Aaze, Arqa y Jbaa--, en línea con instrucciones similares para decenas de ciudades.

"Ante las violaciones del alto el fuego por parte del grupo terrorista Hezbolá y sus ataques contra el frente interno de Israel, el Ejército se ve obligado a actuar contra él con fuerza", ha manifestado Adrai a través de un comunicado publicado en redes sociales.

"Por el bien de su seguridad, deben evacuar sus hogares de inmediato y alejarse de las aldeas y pueblos a una distancia no menor a mil metros metros hacia terrenos abiertos", ha dicho. "Todo aquel que se encuentre cerca de elementos de Hezbolá, sus instalaciones y sus medios de combate, pone en peligro su vida", ha advertido.

Netanyahu aseguró la semana pasada que el Ejército israelí está "intensificando" su ofensiva en Líbano, donde ya han muerto por esta causa más de 3.300 personas desde principios de marzo, a pesar de las negociaciones en marcha con el Gobierno libanés para intentar lograr un acuerdo de paz.

Por ello, el presidente de Líbano, Joseph Aoun, ha denunciado este mismo lunes en un mensaje en redes sociales que el país "hace frente a una agresión feroz" por parte de Israel y ha prometido "poner fin al sufrimiento de los libaneses en general, y los del sur en particular", así como "trabajar en la construcción del Estado, la reforma y la justicia".

Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático.

Las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país y mantuvo la presencia de militares en varios puntos argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.