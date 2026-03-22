Líbano.- AMP4.- Israel comienza la operación para separar el sur de Líbano volando los puentes sobre el río Litani

Archivo - KFAR HATTA, Jan. 12, 2026 -- This photo shows an explosion during an Israeli airstrike in Kfar Hatta, southern Lebanon, Jan. 11, 2026. The Israeli forces carried out on Sunday afternoon over ten airstrikes on the village of Kfar Hatta in sout - Europa Press/Contacto/Ali Hashisho - Archivo

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha anunciado este domingo el principio de una operación para destruir "inmediatamente" los puentes sobre el río Litani que sirve como barrera de separación geográfica del sur de Líbano, tras denunciar que están siendo empleados por las milicias de Hezbolá para trasladar equipo de combate, así como las poblaciones circundantes "siguiendo el modelo de Rafá" en la Franja de Gaza.

Israel ha acelerado esta semana su invasión del sur libanés, objetivo primordial del Ejército israelí, que persigue la creación de una zona de exclusión con el norte de Israel, objetivo de ataques de las milicias del partido chií.

En una comparecencia emitida este domingo, Katz anuncia que tanto él como el primer ministro Benjamin Netanyahu han dado orden de "destruir inmediatamente todos los puentes sobre el río Litani que están siendo empleados para efectuar actividades terroristas para impedir el tránsito de los terroristas de Hezbolá y sus armas hacia el sur".

Katz también ha anunciado que ha dado instrucciones al Ejército para "acelerar la destrucción de las viviendas libanesas de la línea de contacto, para frustrar las amenazas a las comunidades israelíes, de acuerdo con el modelo de Beit Hanun y Rafá", dos poblaciones del noroeste y el sur de la Franja de Gaza, ahora mismo bajo control israelí.

El ministro de Defensa ha repetido la orden de evacuación forzada emitida en su momento por Israel, que insta a todos los residentes al sur del Litani a que abandonen inmediatamente la zona para instalarse al norte del río.

BOMBARDEO DEL EL PUENTE DE QASMIYA

El primer objetivo concreto designado por el Ejército israelí es el puente de Qasmiya, que cruza el Litani por la costa sur del país y que ha llevado al Ejército libanés a abandonar inmediatamente la zona, como han confirmado los propios militares libaneses.

"El Ejército libanés ha comenzado a evacuar sus puestos en la zona de Qasmiya, cerca de la autopista Borj Rahal y la carretera costera, tras las amenazas israelíes de atacar la zona", ha anunciado el Ejército de Líbano en un comunicado publicado por la agencia oficial de noticias libanesa NNA.

El ataque aéreo contra el puente ha comenzado a las 14.30 (hora en España peninsular y Baleares). Varios misiles han destruido una estructura que era una vía de comunicación vital para muchas ciudades del sur del país porque conectan la región con la gobernación de Sidón y con la capital de país, Beirut, según ha confirmado NNA.

El puente, según Israel, era utilizado por "terroristas de Hezbolá" para moverse del norte al sur del río Litani. Han destruido "un paso central" sobre el río empleado por mandos de la milicia libanesa y para trasladar "miles de armas, cohetes y lanzacohetes empleados para perpetrar atentados terroristas desde el sur del Litani contra fuerzas de las FDI --Fuerzas de Defensa de Israel-- y ciudadanos del Estado de Israel", argumenta el Ejército en un comunicado. Así, se ha decidido volar el puente "para evitar daños a ciudadanos del Estado de Israel y también a ciudadanos de Líbano".

Más tarde, el portavoz de las Fuerzas Armadas israelíes, Effie Defrin, se ha referido también a las operaciones en Líbano y también en Irán y ha adelantado que aún quedan por delante "varias semanas más".

"Esperamos que haya varias semanas más de combates contra Irán y HEzbolá. Con cada día que pasa debilitamos el régimen terrorista más y más. No vamos a permitir que el régimen terroristas y sus marionetas sean una amenaza para el Estado de Israel", ha advertido.

REACCIONES POLÍTICAS

En medio de esta situación, el primer ministro de Líbano, Nauaf Salam, ha celebrado este domingo una cumbre de seguridad con la asistencia de sus ministros de Defensa e Interior, así como el director general de las Fuerzas de Seguridad Interna y la dirección de Operaciones del Ejército.

El primer ministro ha sido informado, según el recuento de la reunión publicado por la agencia oficial, de "los acontecimientos en el sur, así como sobre el desplazamiento forzado y los problemas de seguridad que se están produciendo en varias regiones de Líbano".

Vista la situación, Salam ha instado a las fuerzas de seguridad a que incrementen las medidas de seguridad en las zonas directamente afectadas por la nueva operación israelí y muy especialmente en la capital del país, Beirut, "para proteger la seguridad de los ciudadanos y sus bienes".

El presidente de Líbano, Joseph Aoun, ha ido más allá y ha advertido de que la destrucción de los puentes es el prolegómeno de una invasión israelí total en el sur del país y ha pedido la intervención inmediata de Naciones Unidas.

"Los ataques israelíes contra los puentes del río Litani constituyen un intento de interrumpir la conexión geográfica del sur de Líbano con el resto del país", ha denunciado el presidente libanés, "y los ataques israelíes contra la infraestructura libanesa son el preludio de una invasión terrestre".

"Ante esta escalada, Líbano insta a la comunidad internacional, en particular a Naciones Unidas y a los miembros del Consejo de Seguridad, a asumir sus responsabilidades y adoptar medidas inmediatas para disuadir a Israel de llevar a cabo este ataque. El silencio o la inacción continuos fomentan nuevas violaciones y socavan la credibilidad de la comunidad internacional", ha concluido el presidente.