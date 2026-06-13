Israel reanuda sus ataques en Líbano tras ordenar la evacuación forzada de más de 20 poblaciones

June 8, 2026, Beirut, Beirut, Lebanon: Women passe near posters plastered on walls in Beirut streets one depicting a hand with the colors of the US carrying a dagger that symbolizes Israel with the slogan that reads:'' America is a plague, and the plague - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani

MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha ordenado este sábado a los residentes de 24 poblaciones del sur de Líbano que abandonen sus hogares para lanzar nuevos ataques aéreos después de denunciar que las milicias de Hezbolá han roto el alto el fuego en vigor. Durante la jornada han muerto al menos cuatro personas y varias más han resultado heridas, según las fuentes libanesas, mientras Israel informa de siete miembros de Hezbolá muertos.

La orden de evacuación, comunicada por el portavoz en árabe del Ejército israelí, el coronel Avichai Adraee, afecta en particular a las comunidades de Nabatiyé y ha proseguido con la constatación de los primeros impactos de proyectiles israelíes en Kfar Houna, Srifa y Al Twairy, según la agencia oficial de noticias libanesa NNA.

Uno de estos ataques, según la misma agencia, ha matado al alcalde del municipio de Rihan, Ali Badie. Asimismo ha muerto una persona en una ejecución selectiva israelí en Maraka. También ha habido un muerto en Kefar Rumman tras un ataque perpetrado al amanecer. Y en Ansar ha fallecido una cuarta persona.

Mientras, las Fuerzas Armadas israelíes han dado cuenta de la muerte durante la semana pasada de siete presuntos miembros de Hezbolá sorprendidos cuando salían de un túnel en el sur de Líbano. Reservistas de la 551ª Brigada Paracaidista avistaron a los milicianos saliendo del túnel, utilizado para el almacenamiento de armamento y para perpetrar ataques, los milicianos murieron en ataques aéreos, de artillería y de drones explosivos.

También han sido atacadas por Israel las afueras de Majdal Zoun desde posiciones ocupadas en las colinas ocupadas de Bayada y Shamaa en el municipio de Tiro, mientras que un nuevo ataque aéreo alcanzó la zona de Sajd en Jezzine.

Un par de horas antes, el Ejército israelí había informado de la intercepción de "un presunto objetivo aéreo que cruzó desde territorio libanés a territorio israelí" en medio de alertas sobre la intrusión de aeronaves hostiles en Metula y Misgav Am.

En total, las fuerzas israelíes han atacado 70 objetivos de Hezbolá durante el último día, incluidos lanzaderas de misiles y edificios utilizados para lanzar ataques, según el comunicado militar.

Hezbolá ha devuelto el fuego con ataques en los alrededores de Nabatiye y Marjayún, según ha hecho saber en sendos comunicados en un nuevo día de violencia y en un momento particularmente delicado ante la posibilidad cada vez más real de que Irán, el gran valedor de la milicia del partido chií, y Estados Unidos firmen un acuerdo de entendimiento que implicaría la consolidación del cese de hostilidades en Líbano.

Por su parte, el Ejército libanés ha informado de un militar herido de gravedad en un ataque de un dron militar israelí cerca de Nabatiye, en el sur de Líbano.

Además, las Fuerzas Armadas libanesas han anunciado su retirada de Kafar Tebnit, cerca de Nabatiye, ante el avance de las fuerzas israelíes. Un vídeo publicado por el Ejército muestra varios blindados libaneses saliendo de la localidad, ubicada a las afueras de Nabatiye, uno de los bastiones de Hezbolá en la zona.

El Ministerio de Sanidad libanés ha informado de que son ya 3.756 los muertos y 11.632 los heridos desde el inicio de la ofensiva israelí sobre Líbano, el pasado 2 de marzo.