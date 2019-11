Líbano.- Aplazadas 'sine die' las consultas parlamentarias para la formación de nuevo gobierno en Líbano

Publicado 27/11/2019 17:43:42 CET

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proceso de consultas parlamentarias para la formación de gobierno en Líbano ha quedado aplazado 'sine die' ante la falta de quórum para celebrar la sesión, prevista para este jueves, según han indicado fuentes oficiales.

Estas fuentes, cercanas a la Presidencia y citadas por el diario local 'An Nahar', han recalcado que aún están en marcha las discusiones con el primer ministro en funciones, Saad Hariri, para conseguir que respalde a otro candidato.

Hariri anunció el martes que rehusaba aceptar nuevamente el cargo, en medio de la grave crisis política desencadenada el mes pasado ante la dimisión de su Ejecutivo y las masivas manifestaciones en todo el país.

Las informaciones sobre el aplazamiento de las consultas, que iban a ser vinculantes, llega tras una noche de violencia en la que decenas de manifestantes han resultado heridos en enfrentamientos entre partidarios y detractores del presidente del país, Michel Aoun.

En su comunicado, Hariri instó a Aoun a "formar un nuevo gobierno que colme las aspiraciones del pueblo libanés" y abogó por formar un ejecutivo de "expertos". "No veo otra solución para salir de esta grave crisis económica", indicó.

Además, aprovechó para rechazar las críticas de Aoun y su partido político, el Movimiento Patriótico Libre (FPM), que le acusaron de intentar imponer su candidatura por proponer a tecnócratas como sustitutos, según informa el diario libanés 'The Daily Star'.

Fuentes del Palacio de Baabda indicaron el martes que el nuevo gobierno incluirá a tecnócratas y figuras políticas. "El gobierno no será uno de confrontación, salvo contra la corrupción y la crisis económica y social. No será un gobierno de confrontación contra Hariri o la comunidad internacional, y no será desequilibrado", puntualizaron.

El FPM y el partido-milicia chií Hezbolá han rechazado hasta ahora la formación de un Gobierno puramente tecnócrata y han apostado por uno "tecno-político".

Hariri dimitió el pasado 29 de octubre tras semanas de protestas por la crisis económica. Los ex primeros ministros Nayib Mikati, Fuad Siniora y Tammam Salam propusieron volver a colocarle en el cargo para superar la parálisis en la formación de Gobierno, pero la idea fue rechazada por los manifestantes en las calles.

Las protestas en Líbano arrancaron a principios de octubre después de una caída de la moneda local por primera vez en las últimas dos décadas, pero el descontento se arrastraba desde julio, cuando el Parlamento aprobó un presupuesto de austeridad para hacer frente al déficit.