Publicado 17/06/2026 20:26

Aumentan a cerca de 3.890 los muertos por ataques de Israel contra Líbano pese al acuerdo entre EEUU e Irán

June 14, 2026, Souhen Suberbs Of Beirut, Beirut, lebanon: Emergency teams continued search and rescue operations following an Israeli airstrike on the Ghobeiry area in Beirut's southern suburbs. According to updated preliminary figures, the strike killed
June 14, 2026, Souhen Suberbs Of Beirut, Beirut, lebanon: Emergency teams continued search and rescue operations following an Israeli airstrike on the Ghobeiry area in Beirut's southern suburbs. According to updated preliminary figures, the strike killed - Europa Press/Contacto/Abdul Kader Al Bay

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno libanés ha elevado este miércoles a cerca de 3.890 los muertos y más de 11.850 los heridos por ataques perpetrados por Israel contra su territorio desde principios de marzo, a pesar del alto el fuego en vigor desde mediados de abril y extendido posteriormente en varias ocasiones y el memorando de entendimiento alcanzado hace días por Estados Unidos e Irán.

El Ministerio de Sanidad ha indicado en un nuevo balance difundido por la agencia de noticias estatal NNA que 3.884 personas han muerto, incluidos 133 profesionales sanitarios, y 11.856 han resultado heridas por estos bombardeos desde que el 2 de marzo el Ejército israelí y el partido-milicia chií Hezbolá retomaran sus enfrentamientos, días después de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Las autoridades iraníes han anunciado que la guerra con Estados Unidos e Israel finalizó "oficialmente" este lunes, una vez finalizado el acuerdo con Washington, y han insistido en que cualquier ataque israelí y el mantenimiento de sus tropas en territorio de Líbano suponen una violación del memorando de entendimiento.

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