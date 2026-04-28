Brasil lamenta la muerte de una mujer y su hijo de once años en bombardeos israelíes contra el sur de Líbano

Archivo - Estragos causados en Líbano por ataques aéreos del Ejército de Israel - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Brasil han lamentado este lunes las muertes de una madre y su hijo de once años, ambos de nacionalidad brasileña, junto al padre del menor, libanés, por cuenta de un bombardeo acaecido el domingo en el sur de Líbano, que ha atribuido a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Concretamente, el ataque tuvo lugar el domingo en Bint Jbeil, en la gobernación de Nabatiye, donde provocó la muerte de la mujer y su hijo de once años, amén de la del padre del menor. Asimismo, otro hijo de la pareja, también brasileño, se encuentra actualmente hospitalizado, según ha precisado en un comunicado el Ministerio de Exteriores de Brasil.

"Este ataque constituye un ejemplo más de las reiteradas e inaceptables violaciones del alto el fuego anunciado el 16 de abril, que ya han causado la muerte de decenas de civiles libaneses, entre ellos mujeres y niños, así como de una periodista y dos miembros franceses de la Fuerza Provisional de Naciones Unidas en Líbano (FINUL)", ha subrayado el texto de la cartera.

A renglón seguido, tras condenar de la forma "más enérgica" los "ataques perpetrados durante la vigencia del alto el fuego", tanto por parte de las Fuerzas israelíes como del partido-milicia chií libanés Hezbolá, la Cancillería brasileña ha afeado las "demoliciones sistemáticas de viviendas y otras estructuras civiles" en el sur del país "llevadas a cabo a lo largo de las últimas semanas por las Fuerzas israelíes, y la persistencia del desplazamiento forzoso de más de un millón de libaneses".

Por ello, Brasilia ha instado a las partes a "cumplir íntegramente" los términos de la Resolución 1701, del año 2006, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el cual estableció las condiciones del alto el fuego que puso entonces fin a la guerra. Del mismo modo, ha urgido el cese inmediato de las hostilidades, con la retirada "completa" de las Fuerzas israelíes del territorio libanés.

Este mismo lunes, el Ministerio de Sanidad de Líbano ha elevado a 2.521 los muertos y a 7.804 los heridos por cuenta de los ataques perpetrados por el Ejército israelí en esta última ofensiva, reactivada el 2 de marzo por Hezbolá en respuesta a los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán el pasado 28 de febrero.