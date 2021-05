Dimite el ministro de Exteriores de Líbano tras la polémica por sus críticas a los países del Golfo

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores en funciones de Líbano, Charbel Uehbé, ha presentado este miércoles su dimisión al presidente, Michel Aoun, después de la polémica suscitadas por unas declaraciones en las que se mostró crítico con los países del Golfo Pérsico por su presunto apoyo al grupo yihadista Estado Islámico.

"A la vista de los últimos acontecimientos y a las circunstancias que han acompañado a la entrevista que di a una cadena de televisión, y en interés de no explotar lo que se emitió para perjudicar a Líbano y a los libaneses, he tenido el honor de reunirme con el presidente para pedirle que me cese de mis funciones y responsabilidades", ha dicho.

"Quería que lo que se dijo durante esa entrevista no se usara para ofender a Líbano y a los libaneses, teniendo en cuenta que publiqué dos comunicados de prensa para explicarme", ha resaltado Uehbé, según ha recogido el diario libanés 'L'Orient le Jour'.

La Presidencia ha confirmado a través de un breve mensaje en su cuenta en la red social Twitter que "Aoun recibió al ministro de Exteriores y Expatriados y recibió de él una carta solicitando que se le releve de sus responsabilidades ministeriales".

El propio Aoun se distanció el martes de las palabras del ministro de Exteriores y argumentó que no reflejaban la postura oficial de Beirut, en un intento por evitar una nueva crisis diplomática. Pese a ello, Arabia Saudí convocó horas después a su embajador como gesto de protesta.

Uehbé, un antiguo asesor de Aoun para asuntos diplomáticos, fue nombrado ministro a principios de agosto tras la dimisión de Nasif Hiti el 3 de agosto a raíz de lo que describió como una mala gestión por parte del Ejecutivo, al tiempo que alertó de que el país corre el riesgo de convertirse "en un Estado fallido".

La dimisión de Hiti tuvo lugar un día antes de las explosiones registradas en el puerto de la capital de Líbano, Beirut, que dejaron más de 200 muertos y cuantiosos daños materiales. El suceso desencadenó una nueva oleada de protestas que llevaron días después a dimitir al primer ministro, Hasán Diab.

Tanto Diab como el resto del Ejecutivo continúan en funciones debido a la falta de un acuerdo para formar el nuevo Gobierno, por lo que Uehbé no puede dimitir nuevamente y tendrá que ser reemplazado por otro ministro del Gabinete para que ocupe ambas carteras a la vez.

La dimisión de Uehbé llega después de que destacara en una entrevista a la cadena de televisión Al Hurra que células del grupo yihadista Estado Islámico "fueron llevadas (a Líbano) por países amigos y hermanos", en lo que ha sido interpretado como una acusación contra Arabia Saudí y otros países del Golfo, que no han reaccionado por el momento.

Las palabras del ministro, miembro de la comunidad cristiana y aliado del partido-milicia chií Hezbolá, fueron criticadas duramente por el primer ministro encargado, Saad Hariri, quien dijo que "sabotea las relaciones entre Líbano y los países árabes".

Las negociaciones para formar Gobierno, iniciadas por Hariri tras su nominación en octubre de 2020, no han tenido éxito, en el marco de sus tensiones con Aoun, sin que los esfuerzos de mediación hayan surtido efecto y ante el aumento de las protestas y el ahondamiento de la crisis.