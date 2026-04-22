Líbano.- España traslada su pésame a Francia por la muerte de un segundo militar francés de la FINUL en el sur de Líbano

Archivo - La ministra de Defensa, Margarita Robles, preside el acto de entrega del premio ‘Soldado Idoia Rodríguez’ 2026, a 19 de marzo de 2026, en Madrid (España). El galardón ‘Soldado Idoia Rodríguez, Mujer en las Fuerzas Armadas’ reconoce trayectorias - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa español ha trasladado este miércoles su pésame a Francia por la muerte de un segundo militar perteneciente a la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) como consecuencia de sus heridas tras registrarse un ataque durante el fin de semana en el sur del país contra 'cascos azules' franceses.

En un mensaje en redes sociales, la cartera que dirige Margarita Robles ha expresado su apoyo a las Fuerzas Armadas francesas y "a quienes trabajan bajo bandera de FINUL por la paz". Asismismo, ha expresado su deseo de recuperación para los heridos en el ataque.

El fallecimiento del militar ha sido confirmado este miércoles por el presidente de Francia, Emmanuel Macron. "El cabo primero Anicet Girardin, del 132º regimiento de infantería cinotécnica de Suippes, repatriado ayer de Líbano, donde había resultado gravemente herido por combatientes de Hezbolá, falleció esta mañana a causa de sus heridas", ha indicado el mandatario en redes sociales.

El Ejército libanés, por su parte, confirmó que el incidente --condenado por el primer ministro, Nawaf Salam-- se produjo tras "un intercambio de disparos con hombres armados", que Macron vinculó al partido-milicia chií Hezbolá y que Vautrin definió como una "emboscada".

Más tarde, la FINUL ha confirmado en un comunicado difundido en redes sociales que "uno de los dos 'cascos azules' franceses gravemente heridos en un incidente en el sur de Líbano el 18 de abril ha fallecido esta mañana en un hospital de París".

La misión ha extendido sus "más sinceras" condolencias por esta "trágica e innecesaria tragedia", recordando que "los ataques deliberados contra los 'cascos azules' son graves violaciones del Derecho Internacional Humanitario y de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad", pudiendo llegar a constituir "crímenes de guerra".

La FINUL es un contingente internacional de unos 8.000 militares --unos 650 de ellos españoles-- dedicados a vigilar el cese de hostilidades entre el partido-milicia chií Hezbolá y el Ejército de Israel, así como acompañar y asistir a las Fuerzas Armadas libanesas en el sur del país y a lo largo de la frontera entre ambos países, denominada Línea Azul.