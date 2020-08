Líbano.- Francia alerta del riesgo de que Líbano desaparezca a menos que se acometan las reformas necesarias

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores francés, Jean-Yves Le Drian, ha alertado este jueves de que Líbano se encuentra "al borde del abismo" y, a menos que la clase política acuerde un gobierno que acometa las reformas necesarias, podría llegar incluso a desaparecer.

Tres semanas después de la potente explosión en el puerto de Beirut que arrasó buena parte de la ciudad, Le Drian ha resaltado la situación de "urgencia" en la que se encuentra Líbano, "al borde del abismo". Así, en una entrevista en la emisora RTL, ha destacado que más de la mitad de la población vive por debajo del nivel de la pobreza, "el paro es tremendo y la inflación es asombrosa".

Según el ministro francés, todo el mundo tiene claro las reformas que hay que acometer pero lo que hace falta es que las autoridades asuman la responsabilidad de "poner en marcha un gobierno de misiones que pueda acometer las reformas indispensables".

Si esto no ocurre, ha prevenido Le Drian, la comunidad internacional no dará "un cheque en blanco" a un gobierno que no lleve a cabo dichas reformas, lanzando un mensaje así a la clase política libanesa para que llegue a un acuerdo, después de que la tragedia provocara la renuncia del primer ministro, Hasán Diab.

A la emergencia humanitaria y sanitaria provocada por la explosión de Beirut, se suma la "urgencia política" para la formación de un nuevo gobierno "porque el riesgo hoy en día es la desaparición de Líbano", ha advertido el ministro francés.

La "inacción", ha insistido, no es una opción y este será el mensaje que traslade el presidente francés, Emmanuel Macron, durante su visita al país el próximo martes, ha adelantado Le Drian. Macron ya visitó Beirut pocos días después de la tragedia.