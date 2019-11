Líbano.- El ministro de Defensa de Líbano dice que algunos bloqueos de carreteras "recuerdan a la guerra civil de 1975"

Publicado 14/11/2019 21:10:04 CET

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Líbano, Elías Bu Saab, ha afirmado este jueves que la crisis que atraviesa el país es "peligrosa" y ha señalado que los bloqueos en diversas carreteras en los últimos días "recuerdan a la guerra civil de 1975".

"Hemos abordado las tensiones de los últimos dos días, especialmente lo que pasó en Yal el Dib, los intentos de construir muros en (el túnel de) Nahr al Kalb y la carretera que lleva al sur y el bloqueo de carreteras, que nos recuerda la guerra civil que tuvo lugar en 1975", ha dicho.

Así, ha recalcado que "esto es peligroso y las agencias de seguridad no pueden seguir siendo indulgentes con toda aquella persona que piense en volver a ese periodo, lo que no queremos y lo que los libaneses no quieren recordar".

El ministro, quien se encuentra en funciones tras la dimisión del Gobierno a finales de octubre en medio de las protestas, ha pedido además "investigaciones rápidas y transparentes" en torno a la muerte el martes de un manifestante por disparos de un militar durante un bloqueo en una carretera.

"Lo rechazamos y nunca podemos aceptar que se abra fuego contra manifestantes o se derrame sangre", ha dicho Bu Saab, quien ha resaltado que las demandas de los movilizados son "legítimas", tal y como ha recogido el portal local de noticias Naharnet.

En este sentido, ha manifestado que "tienen derecho a manifestarse y expresar su opinión", antes de agregar que "lo que no es aceptable es que algunas partes busquen explotar estas circunstancias para sumar puntos o adoptar posiciones políticas para hacerse fuertes en las negociaciones" para la formación del nuevo Ejecutivo.

El presidente de Líbano, Michel Aoun, ha indicado este mismo jueves que espera que el nuevo gobierno del país esté listo "en los próximos días", al tiempo que ha apuntado que las demandas de los manifestantes "serán atendidas y serán la principal prioridad del nuevo gobierno".

Durante la jornada, las fuerzas de seguridad han logrado reabrir varias importantes autovías del país, cerradas en la noche del martes por decenas de manifestantes tras una entrevista concedida por Aoun en la que pidió el fin de las protestas.

El Ejército ha retirado los obstáculos y barricadas colocadas en las autovías de Cheka, Yebeil, Zahlé y Suq el Jan, además del túnel de Nahr el Kalb, en el que los manifestantes empezaron a erigir un muro el miércoles.

Las protestas en Líbano arrancaron a principios de octubre en medio del deterioro de la crisis y después de una caída de la moneda local por primera vez en las últimas dos décadas. El descontento se arrastraba ya desde julio, cuando el Parlamento aprobó un presupuesto de austeridad para hacer frente al déficit.

Líbano hace frente a una gran deuda pública y problemas financieros debido a la ralentización del flujo de capitales necesario para financiar al Gobierno, lastrado además por el escaso crecimiento y una elevada tasa de desempleo, cercana al 30 por ciento.