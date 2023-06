Líbano.- El Movimiento Patriótico Libre respalda oficialmente la candidatura de Yihad Azour a la Presidencia de Líbano

El director para Oriente Próximo del FMI podría enfrentarse al cristiano maronita Suleiman Frangieh en las elecciones



MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento Patriótico Libre de Líbano (MPL), uno de los partidos políticos más importantes del país, ha anunciado oficialmente su respaldo a la candidatura del exministro de Finanzas Yihad Azour a la Presidencia del país, en un decisión que podría desbloquear finalmente las elecciones indirectas a la ahora vacante Jefatura del Estado, uno de los principales escollos a los que se enfrenta el país para salvar su grave crisis política.

El líder del MPL, Gebran Bassil, concedió abiertamente su apoyo a Azour a última hora del sábado tras anunciar un acuerdo con otros grupos parlamentarios representativos del actual gobierno en funciones del país para respaldar a Azour, ahora mismo director del Departamento de Oriente Próximo y Asia Central del Fondo Monetario Internacional (FMI).

"El MPL ha acordado con otros grupos la candidatura de Azour", ha anunciado Bassil en una decisión que significa que su grupo ya no depositará una papeleta en blanco cuando el Parlamento libanés decida abrir una nueva votación para elegir presidente, como el MPL ha hecho en hasta once ocasiones anteriores después de que Michel Aoun abandonara en octubre año pasado la Presidencia tras expirar su mandato.

El voto en blanco del MPL así como de otras formaciones de gran peso como son las chiíes Hezbolá y Amal incapacitaban al Parlamento, por falta de quorum, para llevar a buen término la votación hasta el punto de que el presidente de la cámara, Nabih Berri, se negó a celebrar más sesiones al respecto "hasta que no fueran presentados dos candidatos serios".

"No habrá forma de que esta vez nos digan que estamos paralizando el proceso", ha declarado Bassil -- a la postre yerno del expresidente Aoun --. "Un voto en blanco ya no nos sirve, porque representa una falta de acción que no nos podemos permitir. Acordar un nombre está bien, pero no basta para elegir presidente", ha añadido en declaraciones recogidas por el 'L'Orient le Jour'.

Así las cosas, parece despejarse el camino hacia unas elecciones en el Parlamento en las que Azour -- con la ventaja a su favor de pertenecer al FMI, con el que Líbano intenta negociar un difícil préstamo para salir de la tremenda crisis económica que atraviesa -- podría acabar viéndose las caras con el candidato favorito de Hezbolá y el movimiento Amal, el cristiano maronita (y próximo a Damasco) Suleiman Frangieh.