El primer ministro designado de Líbano presenta su dimisión ante las dificultades para formar Gobierno

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro designado de Líbano, Saad Hariri, ha anunciado este jueves su dimisión al presidente, Michel Aoun, cerca de nueve meses después de ser nombrado para el cargo y ante su incapacidad para formar Gobierno debido a sus tensiones con el mandatario.

Hariri ha acudido al Palacio de Baabda para una segunda reunión en 24 horas con Aoun, al que el miércoles presentó una nueva propuesta para el Ejecutivo, tras lo que ha comparecido ante la prensa para anunciar su decisión, según ha informado el diario libanés 'L'Orient le Jour'.

"Tras nuestras consultas, el presidente ha reclamado modificaciones que estimo fundamentales en la composición gubernamental", ha explicado, antes de agregar que la posición de Aoun no ha cambiado". "Es evidente que no seremos capaces de entendernos", ha valorado.

"He preguntado al presidente si necesitaba más tiempo para reflexionar sobre la propuesta y me ha dicho que no vamos a entendernos. Por eso anuncio mi dimisión. Que Dios ayude a Líbano", ha remachado Hariri, en referencia a la grave crisis política y económica en la que se encuentra sumido el país.