Un relator de la ONU alerta de que Líbano está en riesgo de convertirse en un "Estado fallido"

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un relator de Naciones Unidas ha alertado de que Líbano está en riesgo de convertirse en un "Estado fallido" a causa de la profunda crisis política y económica que atraviesa y ha criticado la "inacción" de las autoridades ante "una crisis sin precedentes que ha causado una gran miseria a la población".

"Líbano no es aún un Estado fallido, pero es un Estado que está fallando, con un Gobierno que falla a su población", ha dicho el relator especial de la ONU sobre pobreza extrema y Derechos Humanos, Olivier De Schutter, tras una visita de doce días al país.

Así, ha recordado que el país "fue anteriormente considerado un faro de inspiración en la región, con altos niveles de desarrollo humano y capacidades", si bien ha incidido en que "la destrucción de la lira libanesa ha devastado vidas y ha empobrecido a millones de personas".

De Schutter ha hablado de una "crisis manufacturada" que ha arruinado la vida de la población y ha condenado a muchos a la pobreza durante generaciones. "Mientras la población intenta sobrevivir día a día, el Gobierno malgasta un tiempo precioso evadiendo la rendición de cuentas y convirtiendo a los refugiados en chivos expiatorios desde el confort de sus oficinas", ha criticado.

En este sentido, ha hecho hincapié en que "la desigualdad ha estado en niveles inaceptables desde hace años" y ha recordado que "incluso antes de la crisis, el diez por ciento más rico recibía cinco veces más ingresos que el 50 por ciento más pobre".

"Este indignante nivel de desigualdad está aumentado por un sistema de impuestos que felicita al sistema bancario, anima a la evasión de impuestos y concentra la riqueza en manos de unos pocos. Mientras, la población es sometida a impuestos regresivos que golpean más a los pobres. Este desastre causado por humanos viene de atrás", ha argüido.

Por ello, ha descrito como "preocupante" que "la cúpula política parezca no querer ver la relación entre la reforma impositiva y la reducción de la pobreza y que subestime los beneficios de los sistemas de protección social para reconstruir la economía, especialmente en momentos de crisis".

"Desafortunadamente, no he escuchado un plan creíble para la reducción de la pobreza por parte del Gobierno que no dependa de los donantes internacionales y las organizaciones no gubernamentales", ha dicho, antes de reseñar que la dependencia de la ayuda internacional no es sostenible.

PIDE "SOLUCIONES CREÍBLES"

De Schutter ha destacado que durante su visita se ha reunido con personas dependientes de esta ayuda "para su supervivencia diaria" y con "niños cuyo único sueño es abandonar el país lo antes posible, mujeres que soportan abusos domésticos y recortan sus comidas para proteger a sus hijos y jóvenes sin perspectivas de vida".

"Estas personas necesitan soluciones creíbles hoy y temo que el Gobierno no se va a tomar su sufrimiento en serio", ha lamentado, antes de incidir en que la principal pregunta deriva de "en qué gastan los recursos los líderes políticos".

Así, ha reiterado que "Líbano ha ignorado durante décadas la necesidad de políticas sociales, incluidos programas sociales firmes e infraestructura de servicios públicos, centrándose sin embargo en sectores improductivos como el bancario, expandiendo constantemente la deuda pública y destinando los recursos a pagar esta deuda".

"La negligencia en los más altos niveles es sorprendente. A pesar de que me he reunido con funcionarios dedicados en los niveles bajos del Gobierno, me sorprendió la desconexión entre el 'establishment' político y la realidad de los que están en la pobreza sobre el terreno", ha argumentado.

En esta línea, ha incidido en que "los niños se ven forzados a abandonar la escuela y a trabajar en condiciones inseguras, los refugiados y los libaneses en zonas urbanas y rurales carecen de acceso a agua potable y electricidad y el personal de hospitales y escuelas públicas están empobrecidos y abandonan el país".

"El Gobierno debe priorizar el desarrollo de medidas de protección social universal, incluido el seguro para personas desempleadas, beneficios a la infancia, pensiones para los ancianos y las personas con discapacidades, beneficios por enfermedad, maternidad y paternidad, todos los cuales habrían protegido a los trabajadores durante el confinamiento por el coronavirus", ha explicado.

REPENSAR EL MODELO ECONÓMICO

Por ello, ha insistido en que "Líbano tiene una oportunidad para volver a pensar su modelo económico" y ha advertido contra "seguir incentivando un modelo fallido fundamentado en el rentismo, la desigualdad y el sectarismo, que sólo hundirá más aún a la población en la miseria".

"La mezcla entre élites políticas y el sector bancario sigue siendo profundamente preocupante. El Gobierno debe liderar con su ejemplo y publicar todos los ingresos, acciones, intereses financieros y dedicar recursos a verdaderos mecanismos de rendición de cuentas", ha sostenido.

De Schutter ha manifestado que "sólo con una transparencia seria la comunidad internacional creerá en las promesas de reforma del Gobierno" y ha alertado de que "la comunidad de donantes se está quedando sin paciencia" con las autoridades del país asiático.

"Después de perder 240 millones de dólares (cerca de 210 millones de euros) por la estafa de tipos de cambio arbitrarios y desfavorables, necesitan ver que el Gobierno es serio sobre la transparencia y la rendición de cuentas. Un enfoque fundamentado en los derechos puede guiar los esfuerzos del Gobierno en este proceso", ha remachado.

Líbano se encuentra sumido en una grave crisis ahondada por la pandemia de coronavirus y las explosiones de agosto de 2020 en el puerto de la capital, Beirut, que dejaron más de 200 muertos y enormes daños materiales, lo que ha incrementado además la inestabilidad política.

El Banco Mundial ha señalado que la crisis es una de las peores en la historia moderna, en medio de las alzas de los productos básicos, los cortes de luz y el aumento del desempleo, que están provocando un aumento de la población en riesgo de caer por debajo del umbral de la pobreza.