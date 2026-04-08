Sánchez exige que Líbano forme parte del alto al fuego y que la UE suspenda su Acuerdo de Asociación con Israel

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario, en el Palacio de la Moncloa, a 20 de marzo de 2026, en Madrid (España). Sánchez ha informado del plan integral de respuesta a las cons - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha instado este miércoles a que Líbano forme parte del alto al fuego alcanzado entre Estados Unidos e Irán y que la Unión Europea suspenda su Acuerdo de Asociación con Israel ante la ofensiva que mantiene sobre territorio libanés.

En un mensaje en redes sociales, Sánchez ha cargado contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por lo que ha calificado como el ataque de Israel contra Líbano "más duro desde que empezó la ofensiva". "Su desprecio por la vida y el Derecho Internacional es intolerable", ha denunciado el jefe del Ejecutivo.

Además, ha pedido que la UE suspenda su Acuerdo de Asociación con Israel y que la comunidad internacional condene "esta nueva violación del Derecho Internacional". "No debe haber impunidad ante estos actos criminales", ha añadido.

Sánchez ha considerado este miércoles por la mañana una "buena noticia" el anuncio de un alto al fuego de doce días, al tiempo que ha instado a defender la "diplomacia" sin "olvidar el caos, la destrucción y las vidas perdidas" ocasionadas por la guerra.

Sus declaraciones van en línea con la del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien ha trasladado este miércoles a su homólogo libanés, Yusef Raggi, su apoyo para la extensión del alto el fuego a este país.

En un mensaje en redes sociales, Albares ha anunciado la conversación con el jefe de la diplomacia libanesa, en la que también ha trasladado el apoyo a su soberanía nacional, el rechazo a los ataques de Hezbolá y de Israel y el apoyo también a la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL).