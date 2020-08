Líbano.- El TEL dice que no hay pruebas de la implicación de Siria y Hezbolá en el asesinato de Rafik Hariri

Líbano.- El TEL dice que no hay pruebas de la implicación de Siria y Hezbolá en

El Tribunal Especial para Líbano (TEL) ha determinado que no hay pruebas de que Siria o el partido-milicia Hezbolá estuvieran implicados en el asesinato del ex primer ministro libanés Rafik Hariri, en el marco de la lectura del fallo del juicio 'in absentia' contra tres autores materiales, que llega quince años después del atentado.

"La Cámara de Juicio es de la opinión de que Siria y Hezbolá puede que tuvieran motivos para eliminar al señor Hariri y a algunos de sus aliados políticos. Sin embargo, no hay pruebas de que la cúpula de Hezbolá tuviera ninguna implicación en el asesinato del señor Hariri y no hay pruebas directas de la implicación siria en el mismo", ha dicho el presidente del tribunal, David Re, según recoge la agencia de noticias Bloomberg.

Hariri, que fue primer ministro hasta cuatro veces, murió el 14 de febrero de 2005 por la explosión de un coche bomba en Beirut que se saldó con 22 muertos y más de 220 heridos. A pesar de que la autoría del atentado fue reclamada por un grupo fundamentalista hasta entonces desconocido llamado Victoria y Yihad en la Gran Siria, la acusación considera que fue una reivindicación falsa para alejar las sospechas de Siria y Hezbolá.

El entonces jefe de Gobierno se había convertido en el rostro de la reconstrucción de Líbano tras quince años de guerra civil erigiéndose como la figura suní más importante de la nación, por contraposición a Hezbolá, una formación chií vinculada a los regímenes chiíes de Siria e Irán. Por ello, las sospechas se dirigieron hacia el partido-milicia y el Gobierno sirio. Las fuertes protestas de esos días obligaron a la retirada de las tropas sirias de Líbano tras 29 años de hegemonía política y militar.

A la muerte de Hariri siguió una ola de asesinatos y tentativas de asesinato contra otros políticos, periodistas y activistas reavivando el temor a un nuevo conflicto, por lo que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas decidió intervenir creando el TEL, un tribunal híbrido formado por juristas libaneses e internacionales que ha investigado lo ocurrido durante estos quince años.

El TEL acusó inicialmente a cinco hombres como supuestos autores materiales: Salim Ayyash, Hussein Oneissi, Assad Sabra, Hassan Merhi y Mustafá Badreddine. Este último, señalado como el 'cerebro' del atentado contra Hariri, era un comandante de Hezbolá que murió en mayo de 2016 en Siria, por lo que el TEL retiró los cargos contra él tras confirmar que había fallecido. Todos los acusados han sido juzgados 'in absentia', ya que su paradero se desconoce.

El esperado veredicto del TEL llega en un momento especialmente delicado para Líbano, que atraviesa la peor crisis económica desde la guerra civil, ahora agravada por la situación humanitaria provocada por las explosiones que tuvieron lugar el 4 de agosto en el puerto de Beirut --al parecer, por nitrato de amonio mal almacenado-- y que han dejado cerca de 200 muertos y miles de damnificados.

El presidente libanés, Michel Aoun, ya ha avanzado que aceptarán el fallo del TEL, si bien ha incidido en que "la justicia tardía no es justicia". Hezbolá, por su parte, ha anticipado una "injusta condena" y ha reivindicado la inocencia de sus "hermanos". "Como libaneses, debemos ser conscientes de que alguien intentará aprovecharse del fallo, dentro o fuera, para atacar a la resistencia y a Hezbolá", ha dicho su líder, Hasán Nasralá, estos días.