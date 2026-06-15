Líbano valora que el acuerdo entre EEUU e Irán se extienda al país y pide medidas prácticas para su aplicación

Archivo - April 8, 2026, Beyrouth, LEBANON: Lebanon President Joseph Aoun pictured at a bilateral meeting with Lebanon President, in Beyrouth, Lebanon, part of a diplomatic visit of the Belgian Foreign Minister to Lebanon and Jordan, Wednesday 08 April 20 - Europa Press/Contacto/Virginie Lefour - Archivo

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Líbano, Joseph Aoun, ha valorado este lunes que el principio de acuerdo entre Estados Unidos e Irán para el cese de las hostilidades y la reapertura del paso de Ormuz se extienda al país, sacudido por el conflicto después de la ofensiva de Israel en el contexto del ataque a Irán, al tiempo que ha pedido "medidas prácticas" para su aplicación en el terreno.

En una declaración, la Presidencia libanesa ha afirmado que el acuerdo confirma el cese de las acciones militares y la escalada en la región, "incluido Líbano", y ha valorado que el memorando fije "el respeto por la especificidad libanesa y la decisión de que la estabilidad y seguridad del Líbano forman parte integral de cualquier esfuerzo serio para consolidar la estabilidad en la región".

"El pueblo libanés, especialmente aquellos que viven en las zonas que fueron objeto de ataques y destrucción y que perdieron a sus seres queridos, sus medios de subsistencia y sus hogares, esperan hoy que estos acuerdos se conviertan en medidas prácticas que pongan fin al ciclo de violencia y establezcan una fase de estabilidad, seguridad, recuperación y reconstrucción", ha señalado el mensaje difundido en redes sociales.

Aoun ha recalcado la labor de todos los países y entidades que contribuyeron al acuerdo "y a todos aquellos que trabajaron para incluir a Líbano en los esfuerzos destinados a poner fin a la escalada y detener las operaciones militares en diversos frentes".

De esta forma, ha señalado que este acuerdo "marque el comienzo de un camino más amplio que fortalezca la estabilidad en la región, preserve la soberanía de los Estados y los derechos de sus pueblos". En concreto, para Líbano debe permitir "la reconstrucción de lo que fue destruido y la recuperación de su vida normal bajo un Estado seguro y estable", ha concluido el mandatario libanés.

También se ha manifestado al respecto el primer ministro, Nawaf Salam, durante una reunión con los miembros del Ejecutivo, en la que ha expresado su "sincera gratitud a todos los que han contribuido a lograr" el acuerdo entre Washington y Teherán. De este ha dicho además que "espera que logre poner fin a esta guerra y detener la matanza, la destrucción, el desplazamiento y todas las demás tragedias y sufrimientos infligidos al pueblo libanés".

Salam, que ha defendido que su Gobierno ha trabajado "incansablemente" por detener un conflicto "impuesto" a su país, ha asegurado que las autoridades libanesas impulsarán las negociaciones iniciadas desde hace meses con Israel. "Redoblaremos nuestros esfuerzos a través de las negociaciones en curso en Washington para lograr la retirada completa de Israel de nuestro territorio", ha señalado durante el encuentro, según recoge la agencia de noticias estatal NNA.

"Así como el Gobierno ha movilizado todos sus recursos en los últimos meses para responder a la crisis de desplazamiento, y mientras esperamos que nuestro pueblo pueda regresar a sus ciudades y pueblos lo antes posible, con seguridad y dignidad, intensificaremos nuestros esfuerzos con todos nuestros hermanos y amigos para asegurar los recursos necesarios para la reconstrucción", ha agregado el jefe del Ejecutivo libanés.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el domingo un acuerdo con Irán para levantar de inmediato el bloqueo del estrecho de Ormuz instaurado por las fuerzas militares estadounidenses, al tiempo que Irán ha confirmado el mismo tras asegurar haber "obligado" a Washington a aceptar sus condiciones. El acuerdo provisional de paz lo adelantó el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, quien ha avanzado que Pakistán organizará una firma oficial que tendrá lugar el viernes 19 de junio en Ginebra, Suiza.

Pese a los términos del acuerdo, Israel ha afirmado este lunes que sus tropas no se retirarán de las zonas que ocupan en Líbano y ha afirmado que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, "dejó claro" este asunto a Trump horas después del anuncio sobre un acuerdo provisional entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra en Oriente Próximo.

El conflicto en Líbano ha dejado cerca de 3.800 muertos, incluidos 132 profesionales sanitarios, y casi 11.700 heridos tras los ataques de Israel contra iniciados el pasado 2 de marzo, cuando estallaron las últimas hostilidades entre Hezbolá y el Ejército israelí.