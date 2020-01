Liberados cuatro periodistas acusados de incitación a la violencia tras las protestas contra el presidente de Gambia

Publicado 28/01/2020 16:54:34 CET

Las autoridades de Gambia han liberado este martes a cuatro periodistas detenidos y acusados de incitación tras las protestas del domingo exigiendo la dimisión del presidente del país, Adama Barrow.

Los liberados son el propietario de Home Digital FM, Pa Modou Bojang; el director de King FM, Gibbi Jallow; y los periodistas Ebrima Jallow y Madiou Jallow, quienes trabajan para esta última emisora.

"No tengo miedo y esto no va a cambiar la programación de la radio", ha dicho Gibbi Jallow tras su liberación, al tiempo que ha rechazado las acusaciones contra él, según ha informado el diario gambiano 'The Chronicle'.

En esta misma línea se ha expresado Bojang, quien ha pedido calma a sus oyentes y ha reiterado que la emisora "seguirá haciendo su trabajo". "Esto me ha dado más fuerza, más compromiso y más poder para hacer incluso más de lo que hacía antes", ha dicho.

Las protestas del domingo derivaron en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad después de que los agentes lanzaran gases lacrimógenos para dispersar la protesta, incidentes que se saldaron con más de 135 detenidos.

La manifestación, que había recibido autorización en un primer momento, fue posteriormente prohibida por las autoridades y derivó en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad cuando los participantes intentaron desviarse del recorrido para llegar al centro de la ciudad.

Tras ello, las autoridades anunciaron la ilegalización del movimiento ciudadano 'Three Years Jotna', que exige la dimisión de Barrow, y la suspensión de las emisoras Home Digital FM y King FM "hasta que se publiquen las investigaciones policiales sobre una violación de sus licencias".

"El Gobierno de Gambia considera la operación 'Three Years Jotna' como un movimiento subversivo, violento e ilegal y por ello prohíbe que opere en el territorio gambiano", dijo el portavoz del Ejecutivo, Ebrima Sankareh.

Asimismo, resaltó que el movimiento "nunca estuvo registrado legalmente", si bien "el Gobierno, en ejercicio de la apertura y respeto a los derechos democráticos de los ciudadanos, le permitió operar mientras sus actividades estuvieran ajustadas a las leyes".

La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Gambia (NHRC) reclamó el lunes que reconsidere su decisión de suspender las operaciones de las citadas emisoras y que liberara a los periodistas, que en un primer momento fueron encarcelados en aislamiento.

Por su parte, el Sindicato de Prensa de Gambia (GPU) amenazó con iniciar una huelga de hambre indefinida frente a la oficina del inspector general de la Policía para lograr la liberación de los periodistas.

EL MOVIMIENTO CONTRA BARROW

El presidente hace frente a un incremento de los llamamientos a presentar la dimisión y convocar elecciones, tal y como se comprometió tras asumir el cargo en 2017, contexto en el que ha surgido 'Three Years Jotna' (Tres Años son Suficientes).

Barrow accedió a la Presidencia como candidato de unidad de una serie de partidos opositores al exmandatario Yahya Jamé con el compromiso de que liderara un gobierno provisional durante tres años antes de convocar elecciones, a las que no se presentaría.

Sin embargo, parte de la coalición aceptó apoyar un mandato de cinco años, como contempla la Constitución, lo que ha provocado divisiones internas y ha derivado en protestas en las que han participado miles de personas.

Ante ello, Barrow creó recientemente su propio partido político y se negó a abandonar el cargo el 19 de enero, fecha en la que se cumplían los citados tres años de mandato.

Barrow, una figura relativamente desconocida cuando logró el apoyo de la coalición para presentarse a las presidenciales celebradas el 1 de diciembre de 2016, se impuso en la votación a Jamé, quien llevaba en el poder desde 1994, cuando encabezó un golpe de Estado.

La subdirectora de la organización no gubernamental Amnistía Internacional para África Occidental y Central, Marta Colomer, indicó el lunes que "la represión de las protestas recuerda de forma alarmante al brutal pasado de Gambia".

"Ha habido algunas mejoras importantes en el historial de Derechos Humanos desde que Barrow llegó al poder, pero el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad para dispersar a los manifestantes amenaza con alimentar las tensiones y llevar a Gambia de vuelta a los días oscuros de la represión", advirtió.

Por último, dijo que Barrow "no debe olvidar las importantes promesas de mejorar la situación de los Derechos Humanos en Gambia" y argumentó que "debe garantizar que los periodistas pueden hacer su trabajo sin miedo a las represalias y retirar inmediatamente la prohibición contra organizaciones de la sociedad civil".

Gambia es uno de los países más pequeños de África y solo ha tenido tres gobernantes desde que consiguió su independencia en 1965. El régimen de Jamé ha sido denunciado por torturar y matar a opositores y activistas de los Derechos Humanos.