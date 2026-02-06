Liberados tres colaboradores de un senador colombiano secuestrados en un ataque mortal en el este del país

Archivo - En el centro, uno de los líderes del Partido Alianza Verde Antonio Navaro Wolff, en rueda de prensa - Europa Press/Contacto/Chepa Beltran - Archivo

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El senador colombiano Jairo Castellanos, de la Alianza Verde, ha anunciado este jueves la liberación de tres miembros de su equipo secuestrados horas antes en un ataque perpetrado por hombres armados durante la jornada contra una caravana de vehículos que se dirigía a recoger al político en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, y en el que han perdido la vida dos de sus escoltas.

"Nuestro equipo que se encontraba secuestrado, integrado por Abel Quintero, Jhonatan Gómez y Cristian Torres, fueron liberados y ya se encuentra libres y en camino a encontrarse con sus familias", ha indicado en su cuenta de X, donde ha agradecido "a Dios por su regreso a la vida".

El senador ha exigido en el mismo mensaje "que se adelanten las investigaciones correspondientes y que se llegue hasta los responsables de estos actos tan repudiables".

Poco antes, en un vídeo difundido en la misma plataforma, ha lamentado la muerte de dos de sus escoltas, que fueron "masacrados". "Nada justifica tanta violencia. Esto no puede seguir pasando en Colombia", ha señalado antes de exhortar a las autoridades colombianas a que ofrezcan "garantías reales de seguridad para quienes ejercemos la política" en el país latinoamericano, en particular ante el proceso electoral que se presenta en 2026.

El ministro del Interior, Armando Bennedetti, ha asegurado en redes sociales que "la Policía y el Gobierno garantizarán su seguridad y adelantarán todas las investigaciones posibles para dar con los autores de este hecho", tras confirmar que el senador se encuentra "bien, pero profundamente conmovido" por lo sucedido con su equipo.

Por su parte, el presidente del país, Gustavo Petro, ha confirmado que ha hablado por teléfono con Castellanos, a quien le ha expresado su solidaridad por el atentado contra la caravana de vehículos, que había salido del departamento de Norte Santander y se dirigía hacia el municipio de Yopal, donde el senador se encontraba en un mitin de campaña electoral.