Aumentan a nueve los muertos por la explosión de un mortero en un campamento de formación militar en Libia

Archivo - April 2, 2026, Saint Petersburg, Russia: The national flag of the State of Libya, fluttering in the wind on a flagpole in Saint Petersburg. - Maksim Konstantinov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El balance de muertos a causa de una explosión accidental de un proyectil de mortero en unas maniobras en un campamento militar en la ciudad libia de Zauiya (noroeste) ha aumentado a nueve, según han confirmado los servicios de emergencia, sin que por ahora estén claras las causas del incidente.

El Servicio de Emergencias de Zauiya ha indicado que los nueve muertos son integrantes de la Unidad de Amenazas Contra la Seguridad, antes de confirmar que la explosión estuvo causada por un proyectil de mortero de 82 milímetros, tal y como ha recogido la agencia estatal libia de noticias, LANA.

Este suceso se enmarca en un clima de creciente inestabilidad en la región, después de que la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL, por sus siglas en inglés) expresase en mayo su "profunda preocupación" por la continua movilización de grupos armados y el alarmante repunte de asesinatos en Zauiya y sus alrededores.

El organismo internacional advirtió entonces de que la competencia entre estas facciones por el control territorial, la influencia y los recursos del Estado debilita las instituciones y amenaza con desencadenar una nueva espiral de violencia.

Libia atraviesa desde hace años una situación de bicefalia --iniciada a raíz del derrocamiento y ejecución de Muamar Gadafi en octubre de 2011 en el marco de la guerra civil y acentuada tras el aplazamiento de las elecciones de 2021--, con unas autoridades paralelas asentadas en el este, sin que las conversaciones de reintegración hayan logrado por ahora reunificar la administración libia.