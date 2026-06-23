Liberados dos italianos de la Caravana Global Sumud Land detenidos hace un mes en el este de Libia

Il Giorno de La VeritÃ , intervista del Ministro degli Esteri Antonio Tajani â€” Romaâ€”Italia â€” MartedÃ 23 Giugno 2026 - Politica - (foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse) ,..The day of La VeritÃ , interview of The Foreign Minister Antonio Tajani â€” - Europa Press/Contacto/Cecilia Fabiano

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, ha anunciado este martes la puesta en libertad de dos activistas de nacionalidad italiana que fueron detenidos el mes pasado junto a otros ocho, incluida la española Alicia Armesto Núñez, en el este de Libia mientras participaban en la Caravana Global Sumud Land para llevar ayuda a la Franja de Gaza.

"Estoy feliz de poder anunciar la liberación de Domenico Centrone y Leonarda Alberizia, los dos activistas italianos de la Flotilla, que habían estado detenidos durante un mes en Libia. Junto a ellos también se ha confiado a nuestro Cónsul en Bengasi a Matias Alvarez Rodriguez, uruguayo con ciudadanía italiana, a quien hemos seguido y asistido en estos días", ha confirmado Tajani en sus redes sociales.

Está previsto que los dos activistas regresen a Italia este mismo miércoles, según ha indicado el ministro, algo que ha atribuido al "intenso trabajo diplomático, en coordinación entre" su cartera y el Ejecutivo italiano". Así, ha aprovechado para agradecer al personal" del Ministerio de Exteriores y a los servicios de inteligencia italianos por un trabajo que ha calificado de "excelente".

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de las autoridades instauradas en el este de Libia se ha encargado de tramitar la "expulsión" de los miembros de la Caravana, tras permanecer retenidos en una prisión para migrantes irregulares, de acuerdo a las informaciones del portal de noticias Al Marsad.

La cartera ha indicado que la deportación, ordenada por el fiscal general de Bengasi, responde a la legislación establecida para preservar el orden público y la seguridad nacional así como a las normas que afectan a los ciudadanos extranjeros en territorio libio.

La iniciativa Caravana Global Sumud Land anunció a finales de mayo la detención de diez de sus activistas --además de los ya citados, otros siete procedentes de Estados Unidos, Polonia, Argentina, Uruguay, Portugal y Túnez-- por parte de las autoridades del este de Libia, cuando negociaban el paso del convoy en un control cercano a la ciudad de Sirte.

El convoy incluía diez camiones con ayuda humanitaria, siete ambulancias y más de 200 participantes, incluidos expertos en medicina, ingeniería, logística y Derecho Internacional Humanitario. La iniciativa había partido desde Mauritania aproximadamente un mes antes de su bloqueo en un control cercano a la ciudad de Sirte.

el portal Al Marsad.

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