Libia adopta su primer presupuesto conjunto en 13 años con el impulso de EEUU y administraciones rivales

Archivo - September 7, 2024, Misrata, Libya: The Libya Bank, formerly known as the Rome Bank, stands prominently in the center of Misrata. Citizens park their cars in front of the historic building. Despite recent political challenges related to the centr - Europa Press/Contacto/Islam Alatrash - Archivo

MADRID 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Banco Central de Libia ha anunciado este sábado el acuerdo alcanzado entre las autoridades rivales de Libia para adoptar los primeros presupuestos oficiales conjuntos desde hace trece años en un "progreso real", ha celebrado la entidad financiera, hacia la consolidación de una política fiscal unitaria.

"Este acuerdo representa un hito fundamental, ya que marca el primer consenso sobre el gasto unificado en todo el territorio libio en más de trece años", a partir de "la capacidad financiera real del Estado, para un desarrollo equilibrado en todas las regiones de Libia".

El acuerdo ha sido alcanzado por el Alto Consejo de Estado (la Presidencia libia que representa al Gobierno de Trípoli) y la administración rival representada por el Parlamento del este del país.

La adopción tiene lugar después de que el asesor principal de Estados Unidos para Asuntos Africanos, Massad Boulos, mantuviera esta misma semana una llamada con el "hombre fuerte" del este del país, el mariscal Jalifa Haftar, y pidiera a las partes enfrentadas un último esfuerzo para garantizar la adopción de los presupuestos

El Banco Central libio "expresa su gratitud a todas las partes nacionales libias que actuaron con gran responsabilidad y contribuyeron al éxito de este acuerdo" y "reconoce el papel positivo de los Estados Unidos en el apoyo a las gestiones de mediación que facilitaron la consecución de este acuerdo".

En su comunicado de celebración, Boulos ha asegurado que este acuerdo "también respaldará proyectos de desarrollo en todo el país y garantizará la financiación de la compañía petrolera nacional para que pueda aumentar la producción de energía, los ingresos y la prosperidad del pueblo libio y sus socios internacionales".

"Estados Unidos seguirá liderando los esfuerzos diplomáticos para lograr la unidad y una paz duradera en Libia, como las exitosas negociaciones presupuestarias que dieron lugar a este importante hito", ha añadido sobre un acuerdo que enmarca como "parte de una hoja de ruta más amplia hacia la paz y la unificación nacional" tras años de caos y enfrentamientos desde la muerte del sátrapa Muamar Gadafi a manos de milicias opositoras en 2011.