El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, durante una visita oficial a Países Bajos en octubre de 2026 (archivo) - PRESIDENT OF UKRAINE / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha reivindicado este lunes la autoría de un ataque con drones navales contra una corbeta rusa anclada en el puerto de la ciudad libia de Benghazi (este), en lo que ha descrito como "una operación ejemplar" en respuesta a la invasión del país ordenada por el mandatario ruso, Vladimir Putin, en febrero de 2022.

"Una operación ucraniana ejemplar en respuesta a la guerra de Rusia", ha señalado el mandatario, quien ha destacado que "los objetivos fijados fueron alcanzados" y ha detallado que en el ataque se emplearon siete drones navales "de fabricación ucraniana". "A pesar de todos los esfuerzos del enemigo por contrarrestar el ataque, la corbeta rusa 'Merkury' fue hundida", ha asegurado.

Así, ha destacado que la corbeta era uno de los buques "más recientes" de la Armada rusa, teniendo su puesta en servicio en 2023. "Junto con la corbeta, también fue destruido un helicóptero de combate Ka-27", ha apuntado Zelenski, quien ha puntualizado que también fue alcanzado el buque de carga 'MV Angara', "usado por el enemigo para el transporte de armas".

"Continuamos nuestras operaciones en las aguas designadas. Estamos respondiendo a la agresión de Rusia. Estamos desarrollando armamento ucraniano", ha argumentado en un mensaje publicado a través de redes sociales, al tiempo que ha dado las gracias a los miembros del Ejército que participaron en el ataque.

Apenas unas horas antes, la Misión de Apoyo de Naciones Unidas en Libia (UNSMIL) había expresado su "profunda preocupación" por los ataques y había destacado que "la soberanía y la integridad territorial de Libia, así como la seguridad de sus ciudadanos y sus bienes, deben ser plenamente respetadas".

"La UNSMIL pide que se lleve a cabo una investigación inmediata, independiente y transparente para esclarecer los hechos y exigir responsabilidades a los autores", dijo la misión antes de que Zelenski reivindicara la autoría ucraniana del ataque, al tiempo que mostró su disposición a apoyar a las autoridades libias en las pesquisas.

Asimismo, reclamó "máxima contención", no difundir información "no verificada" y "no politizar el incidente" mientras se realizaba la investigación. La UNSMIL alertó además contra "cualquier acción o retórica que pueda intensificar las tensiones dentro de Libia o arrastrar al país a confrontaciones regionales o internacionales de mayor envergadura".

La misión de la ONU hizo hincapié en que el país africano "no debe convertirse en un campo de batalla para conflictos extranjeros", antes de remarcar que este tipo de incidentes subrayan "la urgente necesidad de acelerar los esfuerzos para reunificar las instituciones nacionales libias y fortalecer su capacidad para salvaguardar la soberanía y la seguridad del país".

Por último, pidió en un comunicado publicado en redes sociales que "todos los actores" en el país africano "actúen con responsabilidad, preserven la estabilidad del país y consoliden los avances, logrados con gran esfuerzo, en el proceso político hacia una solución duradera".

Libia atraviesa desde hace años una situación de bicefalia --surgida a raíz del derrocamiento y ejecución de Muamar Gadafi en octubre de 2011 en el marco de la guerra civil y acentuada tras el aplazamiento de las elecciones de 2021--, con unas autoridades paralelas asentadas en el este, sin que las conversaciones de reintegración hayan logrado por ahora reunificar la administración libia.

Las autoridades asentadas en el este de Libia explicaron el domingo que la 'Merkury' --una nave de 105 metros de eslora que llevaba varios días anclada en Benghazi, según portales especializados en buques de guerra-- se encontraba en una escala para reabastecerse de combustible en su camino de vuelta a Rusia, conforme a los acuerdos de cooperación marítima suscritos por Moscú y la administración oriental libia.

Por su parte, el vice primer ministro y ministro de Defensa del Gobierno libio reconocido internacionalmente, Ahmeid Huma, destacó que Libia no participa en la guerra entre Rusia y Ucrania y "rechaza cualquier intentó de arrastrar su territorio, puertos o instalaciones hacia conflictos internacionales". Además, anunció una investigación para esclarecer lo sucedido y adelantó que Libia se reservaba "el derecho de adoptar las medidas legales, diplomáticas y de seguridad para proteger su soberanía".

UNA SITUACIÓN "BAJO CONTROL"

En esta línea, el mando naval de las fuerzas leales a las autoridades orientales ha destacado en un comunicado que ya hay operaciones de búsqueda y rescate del personal del buque comercial alcanzado en el ataque y ha subrayado que las autoridades trabajan para garantizar la seguridad en la zona.

Asimismo, ha manifestado que la situación "está bajo control" y ha hecho hincapié en que las Fuerzas Armadas libias cuentan con las capacidades necesarias para "hacer frente a estas amenazas de forma efectiva" y garantizar la seguridad de "proteger a los ciudadanos, instalaciones e infraestructura vital" de Libia.

En esta línea, ha esgrimido que sigue de cerca la situación y que mantiene "toda la comunicación y coordinación necesaria" con las partes para "intercambiar información" y "reforzar la seguridad y los protocolos de protección", tal y como ha recogido la agencia estatal libia de noticias, LANA.

El Mando del Estado Mayor Naval ha remarcado además que salvaguardar la soberanía nacional y la seguridad en las aguas territoriales de Libia son "deberes y responsabilidades fundamentales que no admiten concesiones", antes de destacar que las fuerzas libia "harán frente a cualquier amenaza dirigida contra la seguridad del país, la integridad de su territorio y los bienes de su pueblo".

CONDENA DE EGIPTO

Por su parte, el Gobierno de Egipto se ha sumado a las condenas al ataque contra el puerto de Benghazi y ha mostrado su "profunda preocupación" por el incidente. "Egipto reafirma su condena a todos los actos que socavan la seguridad y la estabilidad de la hermana Libia o que amenazan la integridad de sus instalaciones e infraestructuras vitales", ha dicho.

El Ministerio de Exteriores egipcio ha destacado en un breve comunicado en redes sociales "la necesidad de respetar la soberanía, la unidad y la integridad territorial de Libia, de conformidad con los principios del Derecho Internacional".

Por ahora no hay detalles sobre cómo ha sido ejecutado el ataque, si bien las autoridades libias reconocidas internacionalmente ya tuvieron que salir al paso en septiembre de las informaciones sobre el uso de su territorio por parte de unidades ucranianas para lanzar ataques contra la 'flota fantasma' de Rusia en el mar Mediterráneo.

El Ministerio de Defensa libio negó "categóricamente" en un comunicado "la existencia de cualquier acuerdo, disposición o coordinación que permita utilizar la base militar de Misrata, o cualquier instalación militar nacional, como plataforma para lanzar ataques o llevar a cabo operaciones militares de cualquier tipo que queden fuera del ámbito de las competencias soberanas del Estado libio".

Además, dijo que Trípoli "no ha concedido permiso a ninguna parte extranjera para utilizar el territorio, las instalaciones, el espacio aéreo o las aguas territoriales de Libia con el fin de perpetrar actos hostiles contra ningún Estado o entidad, ni se ha designado o utilizado instalación militar nacional alguna para tal propósito".

El comunicado fue publicado en respuesta a unas informaciones de la cadena estadounidense CNN que apuntaban que las autoridades con sede en Trípoli habían permitido a fuerzas ucranianas usar esta base para atacar a buques de Rusia que navegaban frente a las costas del país africano, tras sendos incidentes en diciembre de 2025 y abril de 2026.