Activistas de trece países inician una huelga de hambre por la libertad de los voluntarios de la Flotilla

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 27 activistas de trece países, entre los cuales se encuentra una española, han anunciado el inicio de una huelga de hambre para exigir la liberación de los diez activistas de la Global Sumud Land Convoy retenidos por las autoridades del este de Libia cuando se dirigían hacia la Franja de Gaza para intentar entregar ayuda humanitaria.

"Los voluntarios secuestrados están en su séptimo día de una huelga de hambre y sed que amenaza sus vidas", ha denunciado la organización propalestina en un comunicado en referencia a la medida de protesta iniciada el pasado 1 de junio.

Ahora, en "un acto de solidaridad y para llamar la atención de su perentoria situación, se ha organizado una Huelga de Hambre Global de Solidaridad en los cinco continentes".

El grupo cita países como Canadá, Estados Unidos Italia o Sudáfrica, además de España, donde se han puesto en marcha "huelgas de hambre para exigir a esos gobiernos que intervengan y consigan la liberación inmediata de estos defensores de los derechos humanos".

Asimismo han convocado protestas frente a las embajadas libias y sedes de ministerios de Asuntos Exteriores para pedir una intervención gubernamental y "presionar a las autoridades libias para liberar inmediatamente a los once voluntarios internacionales secuestrados".

Los once activistas están retenidos en "cárceles negras", "prisiones clandestinas y alegales y centros secretos de detención sin apenas o ningún acceso a apoyo legal, diplomático o familiar".

"Este secuestro ilegal forma parte de una campaña más amplia de criminalización de las iniciativas de solidaridad con Palestina para intentar silenciar el activismo y las demandas de libertad palestinas", ha reprochado el grupo.

Diez representantes del convoy humanitario para Gaza fueron detenidos en Sirte por las autoridades que gobiernan en el este de Libia el pasado 24 de mayo. Los diez detenidos en Sirte estaban negociando con las autoridades el paso del convoy humanitario. Fueron trasladados a una prisión de Benghazi y posteriormente iniciaron una huelga de hambre y sed que dura ya siete días.

LIBERACIÓN DEL ACTIVISTA TUNECINO

El undécimo es Mehdi Burzguenda, detenido cuando regresaba hacia Túnez, quien habría sido liberado apenas unas horas después del anuncio del inicio de la huelga de hambre internacional.

"Mehdi ha sido liberado. Después de casi tres semanas de detención ilegal, Mehdi Buzguenda ha sido liberado y se ha reunido ya con sus amigos y familiares en Túnez. Celebramos su libertad", ha publicado la Coalición Global Sumud.

Recuerda que los otros diez voluntarios "siguen retenidos en Benghazi" y que "su liberación inmediata no es negociable". "No vamos a mirar a otro lado. Ninguno de nosotros será libre hasta que todos nosotros seamos libres", han apelado antes de recordar a los "casi 10.000 presos palestinos retenidos por el régimen israelí".

Los detenidos en Benghazi son Achraf Khoja, Lucas Ezequiel Aguilera, Maria Paula Giménez, Ana Margarida França Santana Baptista, Domenico Centrone, Leonarda 'Dina' Alberizia, Jenelle Jones, Matías Álvarez, Laura Kwoczala-Alsubaih, Mehdi Buzguenda y la española Alicia Armesto.

La Coalición Global Sumud insta a los países de origen de estos once activistas --Túnez, Argentina, Portugal, Italia, Estados Unidos, Uruguay, Polonia, Canadá y España-- a que "intensifiquen los esfuerzos diplomáticos para conseguir su liberación inmediata", acceso consular sin restricciones y evaluaciones médicas independientes y líneas de comunicación entre los detenidos, sus familias y sus asesores legales.