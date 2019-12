Libia.- Naciones Unidas avisa de que Haftar se está acercando a Trípoli gracias a la ayuda de Rusia

Publicado 08/12/2019 11:52:55 CET

ROMA, 8 Dic. (DPA/EP) -

El enviado de Naciones Unidas para Libia, Ghasán Salamé, ha avisado de que el mariscal libio Jalifa Haftar está cada vez más cerca de hacerse con el control de la capital del país, Trípoli, gracias a la ayuda militar de Rusia.

"Estoy muy preocupado", ha declarado Salamé en entrevista al diario italiano 'Corriere Della Sera'. "Desde que los rusos se han unido a las tropas de Haftar, su ofensiva ha ganado fuerza", ha avisado el diplomático; una valoración que comparte el ministro de Exteriores libio, Mohamed Syala, durante otra entrevista con el diario 'La Repubblica'.

Haftar lanzó su ofensiva contra Trípoli el 4 de abril durante una visita al país del secretario general de la ONU, António Guterres, y diez días antes del inicio de una conferencia nacional que estaba en el centro del proceso de paz impulsado por Salamé.

Desde entonces, el Consejo de Seguridad de la ONU no ha logrado acordar ningún comunicado o resolución sobre la campaña, que se ha saldado hasta ahora con cientos de civiles muertos y heridos y más de 120.000 desplazados.

"Está clarísimo que Haftar podría entrar en Trípoli con la ayuda de Rusia, ya sea gracias a sus merecenarios o a sus aviones no tripulados. Existe el riesgo de que la capital pueda capitular", ha avisado el ministro.

Según la ONU, en solo diez días el asedio de Haftar sobre Trípoli ha avanzado hasta las zonas urbanas de la capital. "No puedo descartar ni una nueva situación de jaque ni otro avance aplastante", ha declarado el enviado de la ONU, pero si seguimos así lo que tengo claro es que habrá más víctimas civiles, más desplazados y más sufrimiento", ha añadido.

El conflicto en Trípoli ha degenerado en una guerra por terceros en el que tanto las fuerzas de la capital como Haftar están recurriendo a sus respectivos aliados internacionales para defender sus posiciones (Rusia en el caso de Haftar, Turquía en el caso de Trípoli, según Salamé).

Este sábado, el Ejército de Estados Unidos ha denunciado que un avión no tripulado de sus fuerzas fue derribado por defensas aéreas rusas y ha exigido el retorno inmediato de los restos.

De confirmarse esta versión de los acontecimientos, se trataría de una prueba fehaciente de que mercenarios rusos están colaborando con las fuerzas del mariscal Haftar.

"Lo más probable es que no supieran que se trataba de nuestro avión", ha declarado el jefe del Mando para África del Ejército de Estados Unidos, el general Stephen Townsend. "Pero ahora sí que lo saben, y no nos lo quieren entregar. Dicen que no sabe dónde está, pero no me lo creo", ha añadido en un comunicado.

EEUU apunta así a personal ruso privado o bien a efectivos de Haftar como responsables directos del derribo del avión, el pasado 21 de noviembre, según el portavoz del mando militar, el coronel Christopher Karns.

Según fuentes del Gobierno de Trípoli, los responsables fueron efectivos rusos, en contra de la versión oficial de Rusia, que asegura que no ha desplegado contratistas en ningún lugar del mundo.