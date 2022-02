El primer ministro de unidad de Libia presenta una nueva 'hoja de ruta' que incluye elecciones en junio

Rechaza nuevamente el nombramiento de Bashaga como primer ministro y dice que no entregará el poder sin una votación

El primer ministro de unidad de Libia, Abdul Hamid Dbeibé, ha desvelado una nueva 'hoja de ruta' para el proceso de transición que contempla el inicio de un proceso electoral en junio, si bien ha resaltado que los detalles de la misma serán publicados en dos días, ante la nueva crisis política en el país tras el aplazamiento de las presidenciales de diciembre.

La crisis deriva de la decisión de la Cámara de Representantes, con sede en el este del país, de dar por finalizado su mandato tras el aplazamiento electoral y elegir al exministro del Interior Fazi Bashaga como nuevo primer ministro, una decisión rechazada de plano por Dbeibé.

Así, el primer ministro ha denunciado que "hay un grupo que busca provocar guerras en Trípoli". "Les decimos que ya es suficiente, ha señalado, antes de incidir en que "no se puede luchar más". "Decidle que no a quien quiera volver a la guerra. No aceptaremos esto y no aceptamos la división", ha argüido.

Dbeibé, quien no se ha referido a nadie de forma directa, ha reiterado su rechazo a entregar el poder sin un proceso electoral y ha manifestado que "la única solución" es la celebración de parlamentarias. En este sentido, ha dicho estar dispuesto a retirar su candidatura a la Presidencia si las legislativas se celebran como estaba previsto, según el diario 'The Libya Observer'.

Por otra parte, el primer ministro ha desvelado que a partir del domingo las autoridades empezarán a distribuir 50.000 terrenos para jóvenes en el país, así como una serie de préstamos para que estas personas puedan edificar en ellos y entregar 100.000 apartamentos en construcción de cara a la finalización de las obras con estos préstamos.

Dbeibé ha prometido además destinar fondos a las víctimas del conflicto en el país, aumentar los salarios de los funcionarios del Ministerio del Interior y completar un proyecto de seguridad social para ampliar su alcance, tal y como ha recogido el diario 'The Libya Herald'.

El Gobierno de unidad ha mantenido en todo momento que la Cámara de Representantes no tiene autoridad para elegir al nuevo primer ministro y sostuvo que el organismo sólo tiene autoridad para celebrar una moción de censura contra Dbeibé, según las conclusiones del Foro de Diálogo Político Libio (LPDF).

Libia cuenta desde marzo de 2021 con un gobierno de unidad tras un proceso de conversaciones para unificar las administraciones enfrentadas, después de que las autoridades asentadas en Trípoli, reconocidas internacionalmente, repelieran en 2020 la ofensiva lanzada un año antes por el 'señor de la guerra' Jalifa Haftar, comandante de las fuerzas leales a las autoridades del este del país.

Con la celebración de elecciones Libia buscaba dar carpetazo a la crisis institucional abierta en el año 2014 y a la inestabilidad que sufre desde la captura y ejecución en octubre de 2011 del que fuera líder del país Muamar Gadafi en medio de la revuelta contra su régimen.