Libia/Turquía.- AMP2.- El este de Libia refrenda un pacto marítimo clave con Turquía tras años de desencuentro

El ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, y el comandante del Ejército del este de Libia, Sadam Haftar - MINISTERIO DE EXTERIORES DE TURQUÍA

El Parlamento de Tobruk rescinde, seis años después, la suspensión de sus relaciones políticas con Ankara

El ministro de Exteriores griego rechaza una medida "unilateral y sin fundamento jurídico" que aborda con su homólogo de Egipto

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades del este de Libia, una de las dos administraciones paralelas que se reparten el control del país, han ratificado este martes un memorándum de entendimiento sobre delimitación marítima en un giro radical a favor de Ankara hasta el punto de que también han anunciado la rescisión de una resolución aprobada en 2020 en la que declaraba la suspensión de relaciones políticas.

El memorándum original fue acordado en 2019 entre Turquía y la autoridad, por entonces, del Gobierno de Trípoli (la administración rival, reconocida por la comunidad internacional) a través de su primer ministro, Fayez Serraj. Las autoridades del este del país rechazaron inmediatamente el acuerdo, al haber sido confeccionado sin su consulta, y llevan años exigiendo a Ankara, potencia regional, que reconozca su existencia como actor político clave en Libia.

Sin embargo, en los últimos meses, Ankara ha restablecido sus lazos con el hombre fuerte del este de Libia, Jalifa Haftar, y en particular con su hijo Sadam, comandante de las fuerzas orientales y una "estrella emergente" dentro del organigrama de poder en esta administración, como demuestra la reciente reunión de este último con el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan.

La aprobación de ahora, publicada ya en la página web de la institución, es significativa por varias razones: Turquía y el este de Libia llevaban años sin hablarse por el respaldo de Ankara a las autoridades de Trípoli. A nivel internacional, además, apunta a una histórica disputa territorial que involucra también a Grecia y a Egipto, que llevan años repudiando un acuerdo que coincide con la interpretación turca del derecho marítimo.

Atenas resulta perjudicada en especial porque su reclama marítima particular difiere enormemente de la postura de Ankara, en especial en lo que concierne a las aguas del sur de Creta. El Gobierno griego sostiene que el memorando ignora los derechos marítimos que generan las islas griegas y ha calificado reiteradamente el pacto de inválido.

RECHAZO INMEDIATO DE GRECIA

Como cabía esperar, horas después del anuncio del acuerdo, el Ministerio de Exteriores griego ha trasladado su repulsa ante lo que ha descrito como una "decisión parlamentaria unilateral y sin fundamento jurídico" a partir de un error de base como es la propia existencia del memorándum dado que "Turquía y Libia no tienen costas opuestas ni adyacentes que justifiquen la delimitación de zonas marítimas".

"Hacemos un llamamiento a Libia para que se abstenga de cualquier acción contraria al Derecho Internacional que socave la estabilidad en el Mediterráneo oriental", avisa el Ministerio de Exteriores de Grecia, que "ya ha informado" de su postura "a sus socios y aliados y tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar sus derechos soberanos".

"Esta decisión", concluye, "no altera la naturaleza ilegal, nula e inválida del memorándum, que es contrario al Derecho Internacional del Mar y viola los derechos soberanos de los estados de la región", en referencia a Egipto e Italia, que sí tienen respectivamente costas adyacentes y opuestas respecto a Libia.

El ministro de Exteriores griego, Giorgos Gerapetritis, ha abordado la cuestión en una conversación telefónica con su homólogo egipcio, Badr Abdelatty, según ha confirmado este último en sus redes sociales, donde se ha limitado a decir que "elogió la colaboración estratégica con Grecia".

En cualquier caso, tanto el Gobierno de Trípoli como el Consejo Presidencial de Libia han celebrado el cambio de postura de las autoridades del este del país, así como la reanudación de las relaciones entre ambos. Para el Ministerio de Exteriores libio, representa "un avance positivo hacia el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Libia y Turquía, y la consolidación de la cooperación conjunta de manera que sirva a los intereses mutuos de ambos países".