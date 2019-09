La libra sube a máximos de seis semanas tras la reducción del riesgo de que se produzca un Brexit sin acuerdo

Publicado 05/09/2019 18:33:48 CET

LONDRES, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La cotización de la libra esterlina frente al euro y el dólar se ha situado este jueves en máximos de seis semanas después de que dos votaciones del Parlamento británico hayan reducido el riesgo de que se produzca un Brexit sin acuerdo.

En concreto, durante esta jornada la libra ha llegado a cambiarse por 1,2323 'billetes verdes', lo que equivale a un incremento del 0,62% con respecto al miércoles, hasta situarse en una cotización que no alcanzaba desde el pasado 29 de julio.

De su lado, el cruce con el euro ha repuntado un 0,56%, y se ha situado en un máximo intradía de 1,1176 euros por cada libra, un tipo de cambio que no se registraba desde el 26 de julio.

Este miércoles, la Cámara de los Comunes de Reino Unido aprobó por amplia mayoría la ley que obligaría al Ejecutivo británico a evitar una salida sin acuerdo de la UE. El texto obligaría a Johnson a solicitar una prórroga del Brexit a la UE si antes del 19 de octubre no logra la ratificación de algún acuerdo o un permiso expreso del Parlamento para sacar a Reino Unido del bloque sin ningún tipo de pacto de por medio.

No obstante, la norma todavía no es definitiva, ya que el texto tiene que se aprobado por la Cámara de los Lores. En caso de que haya algún cambio, la ley pasará de nuevo a la Cámara de los Comunes.

De la misma manera, la Cámara baja británica también rechazó la moción presentada por el Gobierno para solicitar la convocatoria de elecciones anticipadas el próximo 15 de octubre, después de que la oposición advirtiera de que no aceptaría dichos comicios si no había garantías expresas de que no habrá una salida de la Unión Europea sin acuerdo.

Para que la moción del Gobierno hubiera salido adelante, era necesario que al menos 434 diputados --dos terceras partes de la cámara-- la hubieran apoyado. Sin embargo, se saldó con 298 votos a favor y 56 en contra, en un escenario marcado por la abstención de gran parte de los legisladores.