El líder del PSOE vasco apuesta por reformar la Constitución para buscar un encaje federal a la situación territorial

Replica al PNV que tampoco puede pedir muchas demandas a Sánchez a la vista de los últimos resultados electorales



BILBAO, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE en Euskadi, Eneko Andueza, ha apostado por reformar la Constitución e ir hacia "un modelo federal que se ajuste más a la situación territorial que se vive" en España, con una Carta Magna más adaptada a los tiempos, según ha dicho.

"Todos debemos ser conscientes de que tenemos una Constitución que no va a permitir hacer nada de lo que van a exigir alguno de los partidos nacionalistas. Es mucho mejor vivir juntos, con un modelo territorial que permita vivir en concordia", ha argumentado en una entrevista en Onda Vasca, recogida por Europa Press.

En este contexto, el líder de los socialistas vascos ha acusado a los partidos nacionalistas de "haber cerrado la puerta", cuando ha existido la oportunidad, de hablar del modelo territorial.

Asimismo ha afirmado que "cualquier socialista bueno jamás" haría presidente a un candidato de derechas, al tiempo que ha acusado al PP de recurrir "a los 'tamayazos' y los tránsfugas cuando no consiguen su objetivo".

El dirigente socialista se ha referido, entre otras cuestiones, a las elecciones del pasado domingo y al panorama político "fragmentado" que se da en el Estado.

Tras señalar que ahora es momento de esperar acontecimientos a la espera de que se constituyan las Cortes Generales, ha advertido que la decisión del PP de intent ar una investidura supondrá "un fracaso".

"Esperaremos a que el señor Feijóo fracase en su intento de ser presidente del Gobierno y, a partir de ahí, será el momento del PSOE. Sin perder los nervios ni tener excesiva prisa dejaremos que se estrellen contra su propia pared", ha afirmado.

Respecto a una hipotética abstención de los representantes socialistas para que gobierne Núñez Feijóo, Andueza ha acusado al Partido Popular de apelar, "desde los tiempos de Esperanza Aguirre, a los 'tamayazos' y los tránsfugas cuando no consiguen su objetivo".

"Ahora apelan al transfuguismo, a eso que ellos denominan socialistas buenos para hacer presidente a Feijóo. Yo lo que les diría es que cualquier socialista bueno jamás haría presidente a un presidente de derechas", ha sostenido, para añadir que en la actualidad "el peligro no está en Vox sino en el PP".

Asimismo, ha acusado a los populares de no ser "responsables con la sociedad española, al no haber apoyado reales decretos y haber hablado mal de España en Europa". "Ahora apelan a la responsabilidad de otros para hacer presidente a un señor que es de extrema derecha. Ya se pueden ir olvidando porque en el PSOE nadie les va a dar ese antojo", ha añadido.

PNV

Además, y respecto a las demandas que el PNV puede plantear para investir a Pedro Sánchez, Andueza ha afirmado que la formación jeltzale "tampoco está para pedir mucho" a la vista de los últimos resultados electorales.

"Puedo entender que quieran sacar cabeza pero no están para pedir mucho. Decir que ellos han sido los que han frenado a la derecha... la habrá frenado mucho más los 122 diputados que ha obtenido el PSOE", ha asegurado.

Por ello, ha apelado a la "responsabilidad de todos que no desean un gobierno de la extrema derecha" y ha advertido del "riesgo" que se corre de darse una repetición electoral. "No es el momento de exigir sino de unirse", ha enfatizado.

Además, ha sostenido que apoyar un gobierno de PP y Vox hubiera supuesto para el PNV "suicidarse políticamente". A su juicio, si le hubieran dado el sí a Núñez Feijóo estarían "en una situación delicada en Euskadi".

"Entre las derechas entiendo que el PNV pueda ser un aliado posible, pero el PNV es muy consciente que, de haber dado el sí, las cosas se le hubieran puesto bastante más complicadas de lo que lo tiene. No le quedaba otra alternativa que decir que no. En otro momento y coyuntura probablemente hubieran dicho que sí, pero ahora no tenían otra alternativa", ha insistido.

CATALUÑA

Respecto a las demandas de formaciones catalanas como ERC y Junts, Andueza ha considerado que "tienen que se conscientes de lo que se juegan en Cataluña", al igual que el expresident Carles Puigdemont.

"Ahora existe una paz social y política en Cataluña que es positiva para la sociedad. Deben ser conscientes de que se la juegan... Intentar tensionar o utilizar la situación política para extorsionar tampoco le iba a dar demasiados réditos políticos. Abocarnos a unas nuevas elecciones tendrían un coste muy importante para el nacionalismo catalán y no creo que estén en disposición de jugar a la ruleta rusa", ha finalizado.