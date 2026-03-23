Lima comparte modelo de recuperación del Centro Histórico con autoridades de Puerto Rico

Teniente alcalde de Lima se reunió con delegación de alcaldes y líderes municipales de Puerto Rico - Cedida

LIMA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Con el objetivo de fortalecer el intercambio de experiencias y buenas prácticas en la gestión pública, la Municipalidad Metropolitana de Lima recibió a una delegación de alcaldes y líderes municipales de Puerto Rico, en el marco de una misión técnica internacional organizada por la Fundación para la Capacitación y Liderazgo para Gobiernos y Cuerpos Legislativos (FUCALI).

El encuentro se realizó en el Palacio Municipal de Lima y fue encabezado por la teniente alcalde, Fabiola Morales, quien destacó la importancia de la cooperación entre gobiernos locales para afrontar desafíos comunes y promover ciudades más sostenibles, inclusivas y con mejor calidad de vida para sus ciudadanos. En ese sentido, subrayó que el desarrollo urbano y social debe avanzar de manera articulada, mediante la planificación responsable y el intercambio permanente de experiencias.

La autoridad edil señaló que Puerto Rico y el Perú comparten retos similares en materia de movilidad, vivienda, seguridad urbana, desarrollo económico y preservación de la identidad cultural. Asimismo, remarcó la cercanía cultural entre ambos pueblos y el compromiso de sus autoridades locales con el progreso de sus comunidades, lo que refuerza el carácter institucional y fraterno de este tipo de encuentros.

Las misiones técnicas impulsadas por FUCALI contemplan el abordaje de temas como desarrollo económico local, seguridad ciudadana y programas de desarrollo social. En ese marco, durante la jornada se realizó una exposición especializada a cargo del gerente de Planificación, Gestión y Recuperación del Centro Histórico de Lima (PROLIMA), Luis Martín Bogdanovich, centrada en el proceso de recuperación del Centro Histórico.

La delegación puertorriqueña, acompañada por el director ejecutivo de FUCALI, Isidro Negrón Irizarry, llegó a Lima con el propósito de conocer experiencias exitosas de gestión municipal y fortalecer capacidades a través del intercambio técnico y académico. Como parte de la agenda, los visitantes realizaron un recorrido por las instalaciones del Palacio Municipal, donde pudieron apreciar su arquitectura y principales ambientes.

La visita se enmarca en una iniciativa orientada a consolidar la cooperación internacional y promover modelos de gestión replicables entre gobiernos locales.