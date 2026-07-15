Lituania asegura que Rusia prepara ataques contra infraestructuras en Polonia y en los bálticos

July 8, 2026, Ankara, Turkiye, Turkiye: Lithuanian President GITANAS NAUSEDA speaks to reporters during a doorstep statement at the NATO Summit of Heads of State and Government in Ankara. Lithuania welcomed NATO's decision to upgrade the Baltic Air Polic - Europa Press/Contacto/Bianca Otero

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, ha asegurado este miércoles que Rusia prepara ataques contra infraestructuras en Polonia y países bálticos, aludiendo a la información que ha dicho tener procedente de los servicios de Inteligencia.

En una entrevista con la agencia BNS, el líder lituano ha apuntado que la información de Inteligencia indica que Rusia estaría planeando ataques selectivos contra infraestructuras críticas en Polonia o en los Estados bálticos.

"Hemos recibido ese tipo de señales por parte de nuestros servicios de Inteligencia. No señalan un lugar ni un momento concretos porque eso, sencillamente, es imposible de determinar. Es posible que la otra parte ni siquiera haya completado su proceso de planificación, y que nosotros solo conozcamos la existencia de esa planificación o el objetivo que persigue", ha afirmado.

En todo caso, Nauseda ha apuntado que se refiere a "operaciones cinéticas, no de gran escala, sino selectivas", añadiendo que con toda probabilidad estas acciones "estarán dirigidas contra infraestructuras críticas".

El dirigente báltico ha recalcado en todo caso que Vilna se está preparando para una amplia gama de posibles ataques que podrían perturbar el funcionamiento de infraestructuras clave. "Cualquier cosa que pueda impedir el funcionamiento de estas instalaciones es importante, ya que no solo son importantes en sí mismas, sino también porque garantizan el funcionamiento de todo el sistema, en particular nuestra sincronización con la red eléctrica de Europa continental", ha agregado.

Este tipo de mensajes de aviso se han lanzado desde distintos países europeos y en los últimos años Polonia ha atribuido incidentes y sabotajes como el que afectó a su red ferroviaria a finales de 2025. Entonces el primer ministro, Donald Tusk, aseguró que Rusia había "cruzado cierta línea" con estas acciones y se refirió a los incidentes como "terrorismo de Estado".

"HISTORIAS DE TERROR", SEGÚN EL KREMLIN

Por su parte, el Kremlin ha salido al paso de estas afirmaciones, que ha tildado de "historias de terror" con el único objetivo de seguir manipulando a la opinión pública de cara a una "mayor militarización" de los países bálticos.

"Esa es precisamente la última tanda de 'historias de terror' que sirven para continuar con el lavado de cerebro y preparar a la población para una mayor militarización", ha valorado al respecto el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov.

El portavoz del presidente ruso, Vladimir Putin, ha explicado que se trata de crear la imagen de un enemigo al otro lado de la frontera para justificar que sigan llegando "infraestructura militar de la OTAN en todas sus formas hacia los países bálticos".

Peskov, por otro lado, también ha censurado la idea planteada por el ministro de Cultura de Letonia, Nauris Puntulis, de eliminar el idioma ruso de los medios de comunicación públicos. "Es imposible no condenarlo, se están violando los derechos de un gran número de residentes del país", ha advertido.

Para Peskov se trata de un modo de actuar nada nuevo del actual Gobierno letón, quienes "llevan mucho tiempo demostrando odio hacia todo lo ruso (...) es una característica constante", señala, según ha recogido la agencia Interfax. El 23% de los 1,84 millones de habitantes de Letonia son de etnia rusa, mientras que el 35% utiliza el ruso como lengua principal.