Lituania.-AMP-Lituania suspende el tráfico aéreo en dos aeropuertos por globos meteorológicos procedentes de Bielorrusia

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Lituania han informado este viernes de la suspensión temporal del tráfico aéreo en dos de sus principales aeropuertos del país en Vilna y Kaunas ante la presencia de presuntos globos meteorológicos procedentes de Bielorrusia.

"Los aeropuertos lituanos están tomando medidas rápidas para controlar la situación: se están desviando los vuelos al aeropuerto de Palanga, cuando es posible, y se está organizando el transporte en autobús para los pasajeros", ha detallado el Ministerio de Transporte en un comunicado.

El tráfico aéreo en ambos aeropuertos permanecerá suspendido hasta las 2.00 horas (hora local) después de que se haya interrumpido alrededor de las 20.36 horas. Un total de cuatro vuelos han quedado afectados en el aeropuerto de Vilna, mientras que otros tres han sido cancelados en Kaunas.

La primera ministra lituana, Inga Ruginiene, ha anunciado a través de un mensaje publicado en su perfil de la red social Facebook el cierre temporal de los cruces fronterizos con su país vecino: "En respuesta a esta situación, el Servicio Estatal de Agentes Fronterizos ha cerrado los pasos de Salcininkai y Medininkai hasta las 12.00 horas de mañana".

"Los servicios están operando de acuerdo con las decisiones tomadas en la reunión de esta semana de la Comisión de Seguridad Nacional. Se reunirá de nuevo la próxima semana para evaluar el impacto de las decisiones ya tomadas y (ver) qué más se puede hacer a corto plazo para perjudicar tanto a los contrabandistas como al régimen de (Aleksander) Lukashenko, que les permite actuar de forma descontrolada", ha explicado.

Esto se produce apenas un día después de que la OTAN haya tenido que desplegar dos cazas españoles Euro Typhoon encuadrados en la misión 'Centinela Oriental' para interceptar a dos aviones rusos procedentes de la región de Kaliningrado que habían invadido el espacio aéreo lituano.